Manipulierte Steckdose im Zug: Frau erleidet Stromschlag – Bundespolizei warnt

In Flixtrain

In Zügen werden immer mehr Steckdosen manipuliert. Nun erlitt eine Frau aus Essen bei der Nutzung einer solchen Steckdose einen Stromschlag.

Herford – Viele Bahnreisende sind froh, Steckdosen in Zügen zu haben, um Handys, Laptops und andere elektronische Geräte aufladen zu können. Doch zuletzt sorgten manipulierte Steckdosen immer wieder für Unfälle. Dabei erlitt unter anderem eine Frau in einem Zug von Stuttgart nach Karlsruhe einen Stromschlag, wie 24RHEIN berichtet. Jetzt gibt es auch den ersten Fall in NRW. Dabei erlitt eine Frau bei der Nutzung einer Zugsteckdose einen Stromschlag.

Frau aus Essen fährt im Zug Richtung Dresden – dann verpasst ihr die Steckdose einen Stromschlag

+ Eine 63-Jährige erlitt durch eine manipulierte Steckdose in einem Flixtrain einen Stromschlag (IDZRNRW-Montage). © Panthermedia/Imago & Arnulf Hettrich/Imago

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei am Freitag (1. September) gegen 19:30 Uhr in einem Zug von Flixtrain von Aachen nach Dresden. Zwischen Herford (NRW) und Hannover (Niedersachsen) wollte die 63-Jährige dann ein Ladekabel in die Steckdose ihres Sitzes einstecken. „Plötzlich erlitt die Frau aus Essen einen Stromschlag“, so die Bundespolizei. Die Steckdose stand dabei unter der regulären Netzspannung von 230 Volt.

Bundespolizei: Metallstifte ragten aus Steckdose – Frau ließ sich im Krankenhaus behandeln

Nach dem Vorfall stoppte die Bundespolizei den Zug nach dessen Einfahrt am Hauptbahnhof in Hannover. Während sich die 63-jährige Frau freiwillig in ein Krankenhaus zu näheren Untersuchungen begab, nahmen die Polizisten die Steckdose genauer unter die Lupe. „Hierbei war klar erkennbar, dass aus der Öffnung zwei Metallstiften herausragten. Eine sofortige Absperrung und Stromabschaltung des gesamten Waggons wurde daraufhin veranlasst“, so die Bundespolizei. Danach durfte der Zug seine Fahrt in Richtung Dresden fortsetzen.

In Dresden wurde die manipulierte Steckdose dann unter Aufsicht der Bundespolizei von einem Techniker ausgebaut und sichergestellt. Gegen den oder die Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere manipulierte Zug-Steckdosen in Hamburg und Bremen – Bundespolizei mit Bitte an Reisende

Eine Woche vor dem Vorfall im Flixtrain zwischen Herford und Hannover hatten laut Bundespolizei auch Bahnreisende in Bremen und Hamburg Stromschläge erlitten, als sie die präparierten Steckdosen nutzen wollten. Auch in einem Zug von Augsburg nach München wurde eine manipulierte Steckdose entdeckt.

Damit es zukünftig zu keinem weiteren Stromschlag durch manipulierte Steckdosen in Zügen kommt, wandte sich die Bundespolizei an Reisende: „Die Bundespolizei bittet Zugreisende, vor der Benutzung von Stromsteckdosen in Zügen diese in Augenschein zu nehmen, ob sie etwas Ungewöhnliches feststellen können.“ Wer eine manipulierte Steckdose findet, sollte umgehend das Zugpersonal oder die Bundespolizei informieren. (jr mit ots)

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago & Arnulf Hettrich/Imago