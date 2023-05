Verkaufsoffener Sonntag: In welchen NRW-Städten öffnen am 21. Mai die Geschäfte?

Termine für NRW

In zahlreichen Städten in NRW gibt es 2023 verkaufsoffene Sonntage. 24RHEIN zeigt, wo demnächst sonntags Geschäfte öffnen.

Köln – Dass an Samstagen die Einkaufsstraßen voll sind mit Menschen, die von Geschäft zu Geschäft schlendern, ist kein Geheimnis. Wer diesen Menschenmassen entfliehen möchte, kann nach den verkaufsoffenen Sonntagen in seiner Stadt Ausschau halten. In Nordrhein-Westfalen gibt es an fast jedem Wochenende eine Stadt, in der auch am Sonntag die Geschäfte und Läden zum Einkaufen öffnen. 24RHEIN zeigt die Termine für den verkaufsoffenen Sonntag 2023 in NRW im Überblick.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW – Termine im Mai

Verkaufsoffener Sonntag, 21. Mai ► Greven: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Maifest) ► Essen: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Steele) ► Brakel: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr ► Delbrück: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Stadt- und Spargelfest) ► Viersen: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr ( Stadt.LandMarkt.) ► Wermelskirchen: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Frühjahrskirmes) ► Marl: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Brassert) ► Ahaus: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Stadtfest – Innenstadt) ► Königswinter: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Oberpleis) ► Olpe: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Stadtfest) ► Lippstadt: Sonntag, 21. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt)

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Diese Städte hatten bereits geöffnet

Im Jahr 2023 haben die ersten Städte und Regionen bereits verkaufsoffene Sonntage durchgeführt. Diese Städte hatten bereits einen verkaufsoffenen Sonntag:

Verkaufsoffener Sonntag, 14. Mai ► Essen: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Essen Original) ► Telgte: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Frühlingsfest) ► Olfen: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Olfener Frühlling) ► Datteln: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Dattelner Mais 2023) ► Xanten: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Weinfest) ► Much: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Mucher Frühling) ► Lengerich: Sonntag, 14. Mai, 13 bis 18 Uhr (Hollandmarkt)

Verkaufsoffener Sonntag, 7. Mai ► Paderborn: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Frühlingsfest) ► Gütersloh: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Gütersloher Frühling in voller Blüte) ► Hilden: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Frühlings- und Weinfest) ► Velbert: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Europafest) ► Neuss: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Euromoda Neuss) ► Erkelenz: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Bike & Barbecue) ► Recklinghausen: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Frühlingsfest) ► Haltern am See: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Krefeld: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Köln: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Porz – Porzer Autofrühling) ► Troisdorf: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Sieglar) ► Geseke: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Gösselkirmes) ► Gronau: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Jazzfest) ► Steinfurt: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Kreativ- und Handwerkermarkt)

Verkaufsoffener Sonntag, 30. April (Auswahl) ► Herford: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Herdorder Frühling) ► Epe: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Eper Frühlingsfest) ► Leverkusen: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Rathaus-Galerie Leverkusen) ► Bad Münstereifel: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Kernstadt und City-Outlet – Frühlingsmarkt) ► Alpen: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Blumen- und Spargelfest) ► Marl-Hüls: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Weinfest) ► Duisburg: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Hamborn – Mai-Käfer-Fest) ► Bergisch Gladbach: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Frühlingsfest) ► Bocholt: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Bocholt Blüht) ► Höxter: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Blumen- und Pflanzenmarkt) ► Nordkirchen: Sonntag, 30. April, 13 bis 18 Uhr (Schloss- und Dorflauf mit Maimarkt) Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich zwischenzeitlich geändert haben. Der Veranstalter selbst kann verbindliche Informationen geben.

Verkaufsoffener Sonntag, 23. April ► Attendorn: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Frühlingsmarkt) ► Bergheim: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Zieverich) ► Brilon: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Brilon blüht auf) ► Eslohe: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Esloher Frühling) ► Euskirchen: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Lüdinghausen: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Lüdinghauser Frühling) ► Rhede: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Maiensonntag) ► Steinfurt-Borghorst: Sonntag, 23. April, 11 bis 18 Uhr (Innenstadt – Brunnenfest) ► Werne: Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Genussfrühling Werne)

Verkaufsoffener Sonntag, 16. April ► Essen: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Rüttenscheid – Techno Classica) ► Hattingen/Ruhr: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Frühlingsfest) ► Ibbenbüren: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Ibbenbüren brummt) ► Lippstadt: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Frühlingsmarkt in Bad Waldliesborn) ► Petershagen: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Frühjahrsmarkt) ► Recke: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Hollandmarkt) ► Stadtlohn: Sonntag, 16. April, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Stadtlohner Frühling) Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich zwischenzeitlich geändert haben. Der Veranstalter selbst kann verbindliche Informationen geben.

Verkaufsoffener Sonntag im Centro Oberhausen

Auch das Shoppingcenter in Oberhausen plant 2023 verkaufsoffene Sonntage. Das Centro Oberhausen gab drei Termine bekannt, an denen das Shoppingcenter seine Tore für Besucherinnen und Besucher öffnet. Wie wa.de berichtet, geht es am Sonntag, 1. Oktober 2023, im Centro los. Anlass ist das Familienfest der Neuen Mitte in Oberhausen.

+ In diversen NRW-Städten kann auch an Sonntagen geshoppt werden – so auch am 16. April. © Nikito/Imago

Verkaufsoffener Sonntag: Die Termine in Köln

Auch in Köln gibt es 2023 mehrere verkaufsoffene Sonntage. Der nächste Shoppingtermin findet am 7. Mai statt. Eingekauft werden kann dann in Porz. Der Grund für das Event: Der Porzer Autofrühling.

Stand: 3. Mai 2023. Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vorab, welche Geschäfte in der betreffenden Stadt geöffnet sind. Durch Verschiebungen sind Änderungen möglich. Für verbindliche Informationen zur Öffnung am Sonntag empfiehlt es sich, sich online oder beim Veranstalter zu informieren.

