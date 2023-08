Mädchen (4) stürzt aus Fenster – Polizei muss aggressive Gaffer fernhalten

Schwerer Unfall in Düren

+ © Maximilian Koch/Imago Das Mädchen wurde von Rettungskräften behandelt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

In Düren ist ein vierjähriges Mädchen am Sonntag aus einem offenen Fenster gestürzt. Beim folgenden Rettungseinsatz musste die Polizei Gaffer fernhalten.

Düren – Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Sonntag in Düren (NRW) schwer verletzt worden. Das Kind stürzte nach Angaben der Polizei aus einer Wohnung im ersten Stock aus dem geöffneten Fenster. Sie schlug auf dem Gehweg vor dem Haus auf.

Ein Rettungshubschrauber musste das Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Klinik bringen. Der Unfall passierte laut Polizeiangaben gegen 14:45 Uhr am Sonntagnachmittag. Die genaue Ursache ist aber noch unklar. „Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, berichtet die Polizei am Montag.

Gaffer stören Rettungseinsatz

Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften wurde zudem immer wieder von Gaffern gestört. Man habe „immer wieder Platzverweise“ aussprechen müssen, heißt es vonseiten der Polizei. Ein 52-jähriger Mann war sogar so penetrant, dass er im Laufe des Einsatzes handgreiflich geworden sein soll.

Der Dürener hat sich laut Polizeiangaben aggressiv verhalten und einen Beamten geschlagen. Er wurde zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen. Auf ihn wartet jetzt eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (bs/ots)