Luise (12) aus Freudenberg wurde getötet – Stadt steht unter Schock

Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Mitschüler werden psychologisch betreut. Eine Obduktion ist für Montag geplant.

Freudenberg - Seit Sonntag herrscht traurige Gewissheit. Die am Samstag als vermisst gemeldete Luise aus Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) ist tot. Nachdem die Leiche einer weiblichen Person unweit des Radweges zwischen dem Hohenhainer Tunnel und Wildenburg Bahnhof gefunden wurde, bestätigte die Polizei die Identität. Mittlerweile ist auch klar: Die Zwölfjährige wurde Opfer eines Tötungsdelikts, wie wa.de berichtet. In Freudenberg herrscht Trauer und Entsetzen.

Luise (12) aus Freudenberg wurde Opfer eines Tötungsdelikts - Obduktion am Montag

Luise wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr gesehen, dann verlor sich ihre Spur. Nach einem Besuch einer Freundin trat sie den Heimweg an. Als sie nicht nach Hause kam, begann noch am Abend die Suche mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr. Polizisten entdeckten dann am Sonntagmittag einen weiblichen Leichnam, nach Angaben der Polizei Siegen in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain, das zum Kreis Siegen-Wittgenstein gehört.

Im Laufe des Sonntags dann die traurige Gewissheit: Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste zwölfjährige Luise aus Freudenberg. „Zur Todesursache können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden“, hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizeibehörden Siegen-Wittgenstein und Koblenz. Seit Montag ist bekannt, dass Luise Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

Zwölfjähre aus Freudenberg tot - Schüler werden psychologisch betreut

Am Montag soll eine Obduktion durchgeführt werden. Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen derzeit nicht vor. Der Schock in Freudenberg sitzt tief. „Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Der Unterricht in der Schule von Luise fand wie geplant statt. Dennoch gab es Gesprächsangebote für Mitschülerinnen und Schüler. mit Psychologen. „Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Gedanken und Fragen loszuwerden und versuchen, sie aufzufangen“, so Reschke.

+ Luise (12) aus Freudenberg wurde Opfer eines Tötungsdelikts - Obduktion am Montag © Roberto Pfeil/dpa

Schon am Sonntagabend fand für Luise eine Andacht in der evangelischen Kirche in Freudenberg statt, bei der sich zahlreiche Menschen versammelten. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir stehen in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in Siegen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. (mit dpa-Material)

Rubriklistenbild: © Roberto Pfeil/dpa