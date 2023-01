Lützerath-Räumung: Warum der Zeitpunkt zum Problem werden könnte

Alle aktuellen News

Wenn Menschen von außerhalb kommen, vermummen sich viele der Besetzerinnen und Besetzer von Lützerath.

Die Lage im besetzten Lützerath spitzt sich zu, am Sonntag kam es zu einer ersten Eskalation. Dabei sei der Protest noch weitgehend friedlich, sagt die Polizei. Nur: Was sie in den nächsten Tagen vor Ort erwarte, wüssten sie noch nicht.

Polizei gibt erste Infos zur Lützerath-Räumung : Am Mittwoch könnte der Einsatz starten

: Am Mittwoch könnte der Einsatz starten Am Sonntag kam es zu Rangeleien zwischen Polizei und Besetzern, Steine flogen auf Sicherheitskräfte

Die Aktivisten im Camp bereiten sich derweil intensiv auf die Räumung vor

Alle aktuellen Infos zur Situation in Lützerath im News-Ticker

Erkelenz – Es brodelt in Lützerath. Schon Anfang Januar kam es zu ersten Rangeleien zwischen Besetzern und Polizisten, Barrikaden brannten, zwei Menschen wurden verletzt. Am Sonntag (8. Januar) dann wurde eine neue Eskalationsstufe erreicht: Es flogen Steine auf Polizisten.

Lützerath-Räumung: Gewalttätigkeiten „ohne nachvollziehbaren Grund“

Dabei hatte es so friedlich angefangen: Tausende waren nach Lützerath gepilgert, zu einem sogenannten Dorfspaziergang. Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer war vor Ort und die Kölner Band AnnenMayKantereit spielte ein Unplugged-Konzert am Tagebau Gazweiler. Auch Familien mit Kindern waren dabei. Dann, gegen Nachmittag, kippte die Stimmung plötzlich. Was genau passiert ist, lässt sich selbst dann schwer rekonstruieren, wenn man vor Ort war: Denn auf dem riesigen Gelände zwischen dem Tagebau Garzweiler II und Lützerath wird die Lage schnell unübersichtlich. Plötzlich fuhren Polizeibusse von einem Sammelpunkt aus in Richtung des Veranstaltungsgeländes, von irgendwoher ertönten Sprechchöre, dann flogen Steine auf Polizeibeamte.

„Ohne nachvollziehbaren Grund“ sei es plötzlich zu Gewalttätigkeiten gekommen, heißt es später bei der Polizei. Und bei den Aktivisten ist von „Angriffen der Polizei mit Pfefferspray“ die Rede. Die Situation lässt allmählich Erinnerungen an den Hambacher Forst wach werden. Zwar hatte die Polizei vor Monaten betont, dass es zwar Parallelen gebe, aber auch deutliche Unterschiede: So seien die Aktivisten deutlich „bürgerlicher geprägt“, als die Leute, die 2018 das Waldstück am Tagebau Hambach besetzt hatten.

Das passiert jetzt in Lützerath ► Seit dem 1. Januar dürfen keine Autos mehr ins Dorf fahren ► Am 8. Januar gab einen Dorfspaziergang im Dorf, Tausende kamen, um gegen die Räumung und den Abriss von Lützerath zu protestieren ► In Erkelenz gibt es am 10. Januar eine Infoveranstaltung zum Thema Lützerath-Räumung. Dort werden auch der Heinsberger Landrat Stephan Pusch und der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach sein ► Denkbar ist, dass die Räumung von Lützerath am 11. Januar beginnt. ► Am 14. Januar ist eine Großdemo bei Lützerath am Tagebau Garzweiler geplant

Polizisten in voller Montur mit Helm und Schild in Lützerath

Trotzdem rückte die Polizei schon im Dezember zu einer ersten Lagesondierung in voller Montur mit Helm und Schild an. Und inzwischen leben nicht mehr nur 100 bis 150 Aktivisten in Lützerath, sondern mehrere Hundert. Viele waren schon in Hambach dabei, haben Erfahrung im Besetzen von Orten. Innerhalb weniger Wochen hat sich Lützerath denn auch stark verändert: Barrikaden aus Bauzäunen und alten Fahrrädern blockieren den Zugang, alte Wohnwagen, Schrottautos und Steintürme dienen als Barrieren. Und überall besetzen Aktivisten Hochsitze, die viele Meter in die Höhe ragen: „Wir bauen hoch, um es den Polizisten so schwer wie möglich zu machen“, erklärt eine Aktivistin vor Ort. Ähnlich wie in Hambach wohnen viele der Aktivisten entsprechend in Baumhäusern.

Ein zweites Hambach will man bei der zuständigen Polizei Aachen indes unbedingt vermeiden. Bei dem Räumungseinsatz, der sich am Ende auch noch als rechtswidrig herausgestellt hatte, gab es immer wieder heftige Zusammenstößte mit den Besetzern. Und bei einem Unfall starb eine Person. „Ich wünschte, die Räumung hätte sich vermeiden lassen“, sagte zuletzt Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach über Lützerath.

Lützerath: RWE muss schnell an die Kohle

Jetzt hat die Polizei Unterstützung aus allen Bundesländern angefordert, offenbar rechnet man mit einem schwierigen Einsatz. Und die Uhr tickt: RWE will an die Kohle unter Lützerath und benötigt vor allem den Abraum, um die Böschungen des Tagebaus zu stabilisieren. Dafür muss gerodet werden – und die Rodungssaison endet im Februar. Für ihren Einsatz plant die Polizei vier Wochen ein, oberstes Ziel der Aktivisten wiederum ist es, die Räumung bis zum Ende der Rodungssaison aufzuhalten. Und sie wollen nicht weichen, das betonen sie immer wieder. Für sie ist Lützerath ein Symbol für den letzten Kampf gegen die Kohle, ein Zuhause – aber auch mehr als das: Wenn die Kohle unter dem Ort verfeuert werde, könne Deutschland das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr einhalten, so die Argumentation der Aktivisten. Das deckt sich mit Studien unter anderem des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das zu dem Schluss kommt: Die Braunkohle in Lützerath wird nicht für die Sicherung der Energiesicherheit Deutschlands benötigt.

Sieben verbarrikadierte Häuser – und sehr viel mehr Unbekannte

Sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser gibt es nach Polizeiinfos in Lützerath. Die Bewohner heben täglich neue Gräben aus und bauen neue Barrikaden. Und in einem zweiten Camp im benachbarten Dorf Keyenberg sind nach Polizeiangaben schon jetzt etwa 250 weitere Personen untergekommen, die Lützerath verteidigen wollen. Was genau sie in Lützerath erwarte, wüssten sie noch nicht: Gibt es Fallen? Die Beamten glauben: Die Szene in Lützerath ist in Teilen gewaltbereit. Aber: „Überwiegend erleben wir das Protestspektrum dort friedlich“, so Polizeichef Dirk Weinspach. Er hoffe, dass das so bleibt. (pen)