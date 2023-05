Tödliche Schüsse in Lüdenscheid – Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Mordverdacht

In Lüdenscheid wurde ein 24-Jähriger am Montag bei Schüssen tödlich verletzt. Die Polizei fahndet jetzt per Foto nach dem Tatverdächtigem und hofft auf Hinweise.

Update vom 4. Mai, 13.01 Uhr: Die Polizei in NRW sucht den Mörder eines 24 Jahre alten Mannes am Busbahnhof in Lüdenscheid. Im dringenden Tatverdacht steht der 23 Jahre alte Rodi Chalil. Er soll den tödlichen Schuss abgesetzt haben. Er ist wie das Opfer syrischer Staatsbürger. Beide hätten sich bereits vor der Tat gekannt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen nun mit: „Das 24-jährige Opfer befand sich auf der Rolltreppe des Zentralen Omnibusbahnhofes in Lüdenscheid, als der Tatverdächtige nach jetziger Erkenntnislage auf ihn schoss.“

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige „und ist seitdem unbekannten Aufenthalts“, teilte die Polizei mit – und sucht nun per Fahndungsfoto nach Hinweisen und fragt: „Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?“

Zu Rodi Chali gab die Polizei folgende Informationen bekannt:

Vorname: Rodi

Rodi Geburtsname: Chalil

Chalil Geschlecht: männlich

männlich Äußere Erscheinung: Südländer

Südländer Größe: 174 cm

174 cm Körperliche Merkmale/Besonderheiten: Bart

Bart Mitgeführte Gegenstände: Schusswaffe

Schusswaffe Haarfarbe: dunkel

dunkel Augenfarbe: dunkel

dunkel Figur: schlank

+ Rodi Chalil (23) steht im dringenden Tatverdacht, am 1. Mai einen 24-jährigen in Lüdenscheid durch eine Schussabgabe tödlich verletzt zu haben. © Polizei NRW

Hinweise nimmt die Polizei in Hagen unter der Telefonnummer 02331/986-0 sowie per Mail an poststelle.hagen@polizei.nrw.de entgegen

Tödliche Schüsse in Lüdenscheid – Tatverdächtige sind wieder frei

Update vom 2. Mai, 16.21 Uhr: Die beiden Tatverdächtigen (15 und 18), die am Montag in Lüdenscheid 24 Jahre alten Mann erschossen haben sollen, sind wieder auf freiem Fuß. „Gegen die beiden Festgenommenen hat sich der dringende Tatverdacht bei den anschließenden Ermittlungen nicht erhärtet. Sie wurden am heutigen Nachmittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen“, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Darüber hinaus wurde am Dienstag auch die Obduktion des Leichnams durchgeführt. Zu dem Ergebnis, den Umständen der Tat beziehungsweise dem aktuellen Stand der Ermittlungen „werden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt“, heißt es weiter. Weitere Informationen sollen „zu gegebener Zeit“ folgen.

24-Jähriger in Lüdenscheid erschossen – Polizei nimmt Mordverdächtige fest

[Erstmeldung] Lüdenscheid - Die tödlichen Schüsse fielen am Montagabend. In Lüdenscheid ist ein 24-Jähriger seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Zwei Jugendliche wurden festgenommen. Die beiden Verdächtigen wurden in der Nähe des Tatorts angetroffen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. wa.de erklärt, was bisher bekannt ist.

Bis in den späten Montagabend suchten Polizisten den Tatort am Sauerfeld sowie den Fundort des schwer verletzten 24-jährigen Lüdenscheiders ab. Das Opfer starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, berichtet come-on.de. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen – ein 15-jähriger und ein 18-jähriger Lüdenscheider – wurden kurz darauf festgenommen. Laut Angaben der Bild sollen sowohl mutmaßliche Täter als auch Opfer aus Syrien stammen.

Ein 24-Jähriger wurde bei Schüssen in Lüdenscheid getötet.

Zwei Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen.

Sie sollen 15 und 18 Jahre alt sein und aus Syrien stammen.

Eine offizielle Bestätigung bezüglich der Herkunft steht jedoch noch aus. Wieso es zu dieser grauenvollen Tat am Montagabend in einer Fußgängerunterführung in Lüdenscheid kam, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat am Dienstagmittag eine Nachrichtensperre in der Angelegenheit verhängt.

+ Einsatzkräfte der Polizei sichern Spuren am Tatort in Lüdenscheid. © Markus Klümper/dpa

24-Jähriger in Lüdenscheid erschossen – Polizei nimmt Mordverdächtige fest

Nach Informationen von wa.de befinden sich die Tatverdächtigen in Polizeigewahrsam. Noch am Dienstag soll sich entscheiden, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Am Montagnachmittag hatte ein Zeuge in Lüdenscheid zunächst Schüsse gehört und anschließend den Notruf alarmiert. Gegen 16.53 Uhr meldeten Zeugen eine verletzte Person in der Fußgängerunterführung der Sauerfelder Straße.

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen sagte, soll das 24 Jahre alte Opfer obduziert werden. Weitere Auskünfte lehnten Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ab. Die Ermittlungen liefen, sagte Staatsanwalt Ömer Sivrice von der Hagener Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe der Tat sind damit weiter unklar.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen. Im Bereich des Brighouse Parks unweit des ZOB Sauerfeld wurde der Bereich am Abend ausgeleuchtet. Am Montagabend hieß es, die Tatwaffe sei möglicherweise gefunden worden. Auch hier steht eine Bestätigung aus.

