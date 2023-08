Lost Place an den Gleisen: In Duisburg steht ein Geisterbahnhof

RB37

Das Empfangsgebäude am Bahnhof in Duisburg-Wedau verfällt immer mehr. Hier liegt alles still – auch die Pläne des Besitzers, der dort eigentlich Großes vorhatte.

Duisburg – Hier ist schon lange niemand mehr ausgestiegen: In Duisburg-Wedau (NRW) steht ein verlassenes Bahnhofsgebäude – ein sogenannter Geisterbahnhof, der nicht mehr genutzt wird. Die Fenster sind eingeschlagen, die Wände sind besprüht. Vor Jahren hat das Gebäude eine Firma gekauft, die darin Büroräume bauen wollte. Doch bis heute ist nichts passiert. Der Bahnhof in Duisburg Wedau verfällt zu einem Lost Place.

So wurde Duisburg-Wedau zum Geisterbahnhof

Der Bahnhof Duisburg-Wedau liegt an der Bahnstrecke zwischen Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis und Mülheim-Speldorf im Nordwesten von Mülheim an der Ruhr. Die wurde von der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft im Jahr 1874 eingeweiht. Neben dem Personenbahnhof gehörten zu der Station in Duisburg-Wedau der Rangierbahnhof Wedau, das Bahnbetriebswerk Wedau und das Ausbesserungswerk Wedau, wo Reparaturen an Güterzügen durchgeführt wurden.

Die Bahnhofsanlage von Duisburg-Wedau ► Die Anlage vom Bahnhof in Duisburg-Wedau erstreckt sich über vier Kilometer und hat dabei eine Breite von bis zu 400 Metern. ► Im Westen grenzt sie an den Sportpark Duisburg, die Eisenbahner-Siedlung Wedau und die Sechs-Seen-Platte, im Osten an den den Duisburger Stadtwald, den Stadtteil Bissingheim und den See Entenfang. ► Das einstige Empfangsgebäude liegt an der Wedauer Brücke, die die Stadtteile Wedau und Bissingheim verbindet. ► Tatsächlich liegt der Bahnhof näher an Bissingheim als an Wedau.

Am 27. Mai 2000 endete der Betrieb am Rangierbahnhof, stillgelegt wurde er sechs Jahre später am 17. Dezember 2006. Heute sind auch das Ausbesserungswerk und das Betriebswerk geschlossen. Im Dezember 2019 stiegen in Duisburg-Wedau wohl zum letzten Mal Fahrgäste ein und aus: Der Bahnhof wurde im Personennahverkehr ausschließlich von der Linie der Regionalbahn RB37 einmal in der Stunde angefahren. Die Strecke führte von Duisburg Hauptbahnhof über Duisburg Wedau bis Duisburg Entenfang und wurde auch „Der Wedauer“ genannt.

Die Linie wurde im Dezember 2019 dann ersatzlos eingestellt und die Haltestellen ab Wedau dauerhaft geschlossen. Heute halten in Duisburg-Wedau nur noch die Buslinien 928 und 942. Das Bahnhofsgebäude verfällt immer mehr.

Was wird aus dem Bahnhofsgebäude in Duisburg-Wedau?

Von den ehemals vier Bahnsteiggleisen werden heute noch zwei genutzt – hauptsächlich für den Güterverkehr. Manchmal wird über die Strecke auch ein Personenzug von der Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg umgebaut – ohne in Wedau zu halten. Das östlichste Gleis wurde zurückgebaut, der westliche Bahnsteig ist nicht mehr zugänglich, weil das Empfangsgebäude geschlossen wurde.

Das Empfangsgebäude am Bahnhof Duisburg-Wedau verfällt immmer mehr.

Im Jahr 2015 wurde die Brücke über die Gleise abgerissen. Im selben Jahr sollte das Bahnhofsgebäude eigentlich saniert werden. Eine Privatfirma hatte es gekauft und wollte hier Büroräume bauen. Wie Medien damals berichteten, sollte das neue Gebäude einmal ein gläsernes Dach haben. Die Bahnhofsuhr wurde bereits abgebaut, um sie später im neuen Bau zu reaktivieren. Doch bis August 2023 ist nicht mit den Bauarbeiten begonnen worden. „Dort passiert nichts mehr“, sagte der Besitzer jetzt gegenüber 24RHEIN. Das Bahnhofsgebäude verfällt weiter. (ebu)

