Dieser LKW-Fahrer wollte eine Radfahrerin (31) in einem Maisfeld vergewaltigen

Phantombild-Fahndung

Ein LKW-Fahrer versuchte im August, eine Radfahrerin in einem Maisfeld in Nettetal (NRW) zu vergewaltigen. Die Polizei hat jetzt ein Phantombild veröffentlicht.

Nettetal – Nach einem schockierenden Vorfall im August in Nettetal (NRW) sucht die Polizei im Kreis Viersen jetzt mit einem Phantombild nach einem LKW-Fahrer. Der Mann soll am 21. August in Nettetal eine 31 Jahre alte Radfahrerin auf einem schmalen Feldweg verfolgt und dann abgedrängt haben. Nachdem die Frau gestürzt war, soll der LKW-Fahrer sie geschlagen und in ein Maisfeld gezogen haben, um sie dort zu vergewaltigen. Erst als sich Spaziergänger näherten, ließ der Mann von der 31-Jährigen ab und flüchtete mit seinem LKW rückwärts von dem Feldweg in Richtung Dornbuscher Straße und fuhr vermutlich in Richtung Dornbusch davon.

Obwohl die Polizei den LKW als sehr auffällig beschrieben hat, konnte der Täter bislang nicht verdächtigt werden. Nun wurde ein Phantombild des mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht. Die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Öffentlichkeit.

+ Die Polizei im Kreis Viersen jagt aktuell diesen Mann wegen versuchter Vergewaltigung. © Polizei Kreis Viersen

Polizei beschreibt Verdächtigen und LKW

Der Verdächtige ist laut Polizeibeschreibung etwa 35 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und war unrasiert. Der Mann trug eine verdreckte schwarze Arbeitshose mit seitlichen Beintaschen und von oben nach unten seitlich verlaufendem hellem Streifen, ein schwarzes Shirt mit kurzen Ärmeln und eine schwarze Kopfbedeckung, ähnlich einer Mütze. Der Tatort war ein Feldweg zwischen Dornbuscher Straße und Kölsumer Weg in Nettetal.

Tatzeit: 21. August 2023 gegen 18 Uhr

21. August 2023 gegen 18 Uhr Tatort: Feldweg zwischen Dornbuscher Straße und Kölsumer Weg in Nettetal (Kreis Viersen)

Außerdem haben die Ermittler auch eine Beschreibung des LKWs herausgegeben. Demnach handelt es sich um einen Klein-LKW unter 7,5 Tonnen. Das Fahrzeug hat eine rote oder orange Fahrerkabine sowie einen hellen, vielleicht weißen, Kofferaufbau. Hinweise nimmt die Polizei im Kreis Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. (bs/ots)

Rubriklistenbild: © Polizei Kreis Viersen