In Dortmund

Auf der A45 bei Dortmund kam es am Mittwoch zu einem schweren LKW-Brand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Oberhausen gesperrt.

Dortmund – In der Nacht zu Mittwoch, 10. Mai, brannte ein LKW auf der A45 in Richtung Oberhausen. Der Fahrer erlitt leichte Brandverletzung. Auch am Mittwochmorgen ist die Autobahn zwischen Dortmund-Süd und Kreuz Dortmund/Witten in Richtung Oberhausen weiterhin gesperrt.

LKW-Brand auf der A45 bei Dortmund: Der aktuelle Stand ► In der Nacht zu Mittwoch brannte ein LKW auf der A45 bei Dortmund vollständig aus. ► Mittlerweile ist der LKW-Brand gelöscht. ►Die A45 in Richtung Oberhausen ist zwischen Dortmund-Süd und Kreuz Dortmund/Witten gesperrt. Aktueller Stand von Mittwoch, 8:55 Uhr

LKW-Brand auf der A45 bei Dortmund: Sperrung in Richtung Oberhausen

+ Auf der A45 bei Dortmund kam es zu einem LKW-Brand (Symbolbild). © 7aktuell.de/Imago

Gegen 1:10 Uhr geriet ein LKW auf der A45 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Süd in Brand. Brandursache ist laut ersten Ermittlungen ein technischer Defekt, so die Polizei weiter.

Der 43-jährige Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer konnten den Lkw verlassen, bevor dieser vollständig in Brand geriet. Der Fahrer erlitt leichte Brandverletzungen. Der Lkw brannte vollständig aus.

LKW-Brand auf der A45 bei Dortmund: Stau bis zum Westhovener Kreuz

Die Autobahn in Richtung Oberhausen ist aktuell noch gesperrt. Laut Verkehr.nrw gilt die Sperrung noch bis 10 Uhr. „Eine Prüfung der Fahrbahn muss noch erfolgen“, erklärt die Polizei. Schon jetzt staut sich der Verkehr bis hinter dem Westhovener Kreuz und hat somit auch Auswirkungen auf die A1 (Stand: 8:55 Uhr).

Die Fahrtrichtung Frankfurt war zwar nicht vom LKW-Brand betroffen, jedoch wurden zwischenzeitlich Fahrstreifen eingezogen, um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu gewährleisten. Erst vor wenigen Wochen kam es auf der A1 bei Burscheid zu einem schweren LKW-Brand. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. (jw mit ots)

