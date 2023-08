LKW auf Bahnübergang von Lokomotive erfasst – ein Verletzter

Kreis Wesel

Die Lok und der LKW kollidierten auf einem Bahnübergang in Rheinberg (Kreis Wesel).

Kollision auf einem Bahnübergang in NRW: Ein LKW und eine Lok stießen am Dienstag im Kreis Wesel zusammen. Nun ermittelt die Polizei.

Rheinberg – Bei einem Unfall an einem Bahnübergang sind am Dienstag in Rheinberg (Kreis Wesel in NRW) ein LKW und eine Lokomotive kollidiert. Auf der Landrat-von-Laer-Straße im Ortsteil Orsoy kam es laut Polizeiangaben gegen 15:30 Uhr zu dem schweren Zusammenstoß.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Der LKW-Fahrer (52) hatte aber wohl noch Glück im Unglück. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Der 64 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt.

„Die Rheinberger Feuerwehr rückte aus und kümmerte sich um ausgelaufene Flüssigkeiten“, berichtet die Polizei. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und Sicherstellung des Sattelschleppers. Der Unfallort war am Dienstag mehrere Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zum Zusammenstoß kommen konnte. (bs/ots)