Nach Auto-Anschlag auf Güterzug in Herne: „So etwas habe ich noch nicht erlebt“

Die Polizei in Bochum ermittelt: Aktivisten haben 120 Neuwagen massiv beschädigt – und kündigen weitere Aktionen an.

Wanne-Eickel – „So etwas habe ich in all meinen Dienstjahren noch nicht erlebt“, sagt der Sprecher der zuständigen Polizei aus Bochum (NRW) im Gespräch mit wa.de. „Ich weiß auch nicht, ob es das landes- oder bundesweit schon einmal gegeben hat.“ Wohl in der Nacht zu Sonntag, 10. September haben Unbekannte 123 Neuwagen auf einem Güterwagon im Bahnhof Wanne-Eickel bei Herne beschädigt. Inzwischen gibt es ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe zu der Tat. Dort heißt es, die Aktion sei erst der Anfang gewesen.

Linksextreme Schmiererein auf Neuwagen: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Alles begann mit einem Beitrag auf der Nachrichtenplattform X (ehemals Twitter), berichtet der Polizeisprecher. Unbekannte sollen gut 200 Autos am Bahnhof Wanne-Eickel beschädigt haben, hieß es dort. Und tatsächlich: „Als die Beamtinnen und Beamten am Vormittag des 10. September zum Bahnhof gefahren sind, bestätigte sich der Sachverhalt“, so der Polizeisprecher.

+ Ein Güterzug transportiert Neuwagen. (Symbol) © Manuel Geisser/imago

Dort standen zwei Güterwagons mit dutzenden Autos der Marke VW und Seat. 123 von ihnen waren mit Farbe beschmiert. Bei manchen war der Auspuff mit Bauschaum verstopft worden. „Die Schriftzüge auf den Autos ließen sich eindeutig dem linksextremen Spektrum zuordnen“, berichtet der Sprecher. „Gegen den Kapitalismus und solche Dinge.“ Weil die Tat deswegen als politisch motiviert eingeordnet wird, ermittelt jetzt der Staatsschutz in der Sache.

Linksextremismus in Nordrhein-Westfalen ► Im Jahr 2022 gab es laut Verfassungsschutzbericht des Landes 2810 Linksextreme in NRW. ► Das ist ein Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. ► Unverändert bleibt hingegen die Anzahl der Personen aus dem linken Spektrum, die gewaltbereit sind. Sie liegt bei 1000. ► Die Politisch motivierte Kriminalität von Linksextremen ist um 31,7 Prozent zurückgegangen: von 1207 Straftaten im Jahr 2021 auf 824 Straftaten in 2022. ► Die verübten Gewaltdelikte sanken von 141 auf 71 Straftaten. (Quelle: Verfassungsschutzbericht des Landes NRW für das Jahr 2022)

Auf einer Online-Plattform wurde dann am Sonntag, 10. September, um 7.59 Uhr ein Bekennerschreiben zu der Tat veröffentlicht. „Wir feiern das Ende des Carpitalism“, heißt es darin. „Carpitalism“ setzt sich aus dem Englischen „car“ für Auto und „capitalism“ für Kapitalismus zusammen. In dem Text nehmen die Personen Bezug auf die Internationale Automobilausstellung (IAA) in München und den G20-Gipfel der weltweit wichigsten Industrie- und Schwellenländer im indischen Delhi, die beide am Wochenende stattfanden. Die Aktion sei ein Protest gegen „Heucheleien und Verschleierungsstrategien“, die es dort gegeben habe.

Linkes Bekennerschreiben kündigt weitere Aktionen an

„Bei der Tat handelt es sich wohl vor allem um eine symbolische Tat“, sagt der Sprecher der Polizei. „Man darf sich fragen, welchen Nutzen sich diese Leute davon versprechen. Selbst in der Szene ist die Aktion umstritten.“ An den Neuwagen entstand nach Polizeiauskunft ein hoher Sachschaden. Momentan werden die Spuren am Tatort noch ausgewertet. „Die Ermittlungen laufen und werden sich einer eine Weile dauern.“

In dem Bekennerschreiben heißt es, die Aktion sei nur der Anfang gewesen. Kurz vor der Tat in Wanne-Eickel hatten mutmaßlich ebenfalls Linksextreme den Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg lahmgelegt, indem sie Kabelschächte und Streckenabschnitte in Brand setzten. Auch dazu hatte es ein Bekennerschreiben auf einer Online-Plattform gegeben. (ebu)

Rubriklistenbild: © Manuel Geisser/imago