Lieferando zeichnet Restaurants aus Dortmund und Bochum mit Awards aus

Freude für den Gaumen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Lieferando hat die besten Restaurants Deutschlands ausgezeichnet. Zwei Lokale aus Dortmund und Bochum räumen ab.

Dortmund/ Bochum – Die Küche bleibt sauber, fürs Abendessen ist gesorgt und jeder bekommt das, was er oder sie am liebsten mag. Lieferdienste wie „Lieferando“ boomen in Deutschland und NRW. Welches sind die beliebtesten Gastronomien in der Umgebung? Lieferando hat nun zwei Restaurants in Dortmund und Bochum ausgezeichnet, wie RUHR24 erfuhr.

Lieferando zeichnet „Bestes Restaurant der Stadt“ aus – „Tasty Burger“ in Dortmund überzeugt

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Liefer-Gigant 10 Lokale allein in Dortmund für den beliebten Award „Bestes Restaurant der Stadt“ nominiert. Nun ist die Wahl gefallen. Gewonnen hat in Dortmund „Tasty Burger“. Wie der Name schon sagt, bietet der Betrieb Burger in verschiedensten Variationen – von Chicken bis Veggie – an. Dazu gibt es traditionell Fingerfood wie Pommes.

Auch bei Google ist das Burger-Lokal in Dortmund sehr gut bewertet. 4,8 von 5 möglichen Sternen finden Interessierte, wenn sie „Tasty Burger“ online suchen. Besonders gut kommen offenbar die frischen Zutaten und das saftige Fleisch an. Einige sprechen sogar vom besten Burger, den sie in ihrem ganzen Leben gegessen haben. Zumindest für den Lieferando Award 2022 hat es gereicht.

„Sushi Mikado“ in Bochum gewinnt Lieferando-Award als bestes Restaurant der Stadt

Auch für Bochum haben Lieferando und seine User das aus ihrer Sicht beste Restaurant der Stadt gewählt und es ist ein Sushi-Laden geworden. „Sushi Mikado“ überzeugt mit seiner großen Auswahl an Maki Rollen, aber auch die Sushi-Varianten Nigiri und Temaki kommen nicht zu kurz. Wer nicht so für Sushi zu begeistern ist, kann bei „Sushi Mikado“ in Bochum auch Suppen oder geratene Nudeln bestellen.

Bei Google kommt die bei Lieferando so beliebte Gastronomie auf immerhin 4,5 von 5 möglichen Sternen. Das Sushi sei hier frisch und lecker. Einige beklagen längere Lieferzeiten. Das scheinen Kunden aber gern in Kauf zu nehmen, für das laut Lieferando beste Restaurant der Stadt.

Lieferando verleiht Awards an die besten Restaurants in Bochum und Dortmund

Zumindest in Dortmund gab es übrigens noch weitere Nominierte in anderen Kategorien. Etwa für das „Beste Dessert-Restaurant“ in Deutschland war „Freshnuts – The Donut Factory“ in Dortmund nominiert. Gewonnen hat allerdings ein Bubble-Tea-Laden aus Darmstadt (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Lieferando hat zwei Restaurants in Dortmund und Bochum ausgezeichnet. © Michael Gstettenbauer/ Imago

Auch die „Pizzeria Gambino“ musste sich gegen ein Lokal aus Berlin in der Rubrik „Bestes Mittagessen“ geschlagen geben. Der Kartoffel-Pott an der Saarlandstraße schaffte es nur in die Top 10 der innovativsten Restaurants.

Doch wie wurden die Nominierten und später die Gewinner überhaupt ermittelt? Laut Angaben von Lieferando hat eine Jury die Vorauswahl getroffen. Hier habe etwa die Kundenzufriedenheit eine große Rolle gespielt. Später haben dann die Kunden selbst für ihr Lieblingslokal abgestimmt. Der Lieferando-Report legt übrigens auch ein pikantes Detail über NRW offen.

Rubriklistenbild: © Michael Gstettenbauer/ Imago