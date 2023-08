Lichterfest Dortmund bietet XXL-Feuerwerk und drei Neuerungen im Westfalenpark

Facebook

Das Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark steht an. Besucher dürfen sich 2023 neben bekannten Highlights, auf einige Neuerungen freuen.

Dortmund – Das Lichterfest gehört bereits seit 1959 fest zum Event-Kalender in Dortmund dazu. Familien genießen das Feuerwerk für Kinder und verliebte Paare atmen die romantische Stimmung. Unter dem Motto „1.000 Lichter“ bietet das Lichterfest 2023 am 26. August drei Neuerungen im Westfalenpark, wie RUHR24 erfuhr.

Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark ist zurück – mit drei Neuerungen

Bekannt ist das Lichterfest vor allem für das Abschlussfeuerwerk mit passender Musik. Laut Aussagen der Stadt Dortmund ist es das größte und schönste Höhenfeuerwerk in der Region. Außerdem sorgen Jahr für Jahr tausende Kerzen und Lichter für eine ganz besondere Atmosphäre. Auch ein nostalgischer Jahrmarkt am Kaiserhain ist geplant.

Neu ist eine zusätzliche Bühne, auf der Newcomerbands wie „Blame Evolution“ oder „Melting Cap“ auftreten. Im nördlichen Teil des Westfalenparks gibt es außerdem eine neue Clubbing Area. Hier kann unter freiem Himmel ordentlich das Tanzbein geschwungen werden. Ebenfalls neu sind ein riesiger Schriftzug und ein übergroßer Flamingo zum Fotos machen.

Unter anderem auf der Festwiese wird ein gastronomisches Angebot geboten – auch hier ist Live-Musik geplant. Später dann, so wünscht es sich die Stadt, wird die Festwiese ebenfalls zur Tanzfläche mit DJ und Live-Saxofonisten (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Dortmunder freuen sich aufs Lichterfest – Ticketverkauf ist schon gestartet

Die Türen zum Westfalenpark öffnen sich bereits um 15 Uhr. Eine halbe Stunde später startet am Regenbogenhaus das Kinderprogramm mit Märchenbereich und Feuershow. Erst um 18 Uhr beginnt das Programm für alle anderen Besucher. Wie jedes Jahr lassen sich die handgefertigten Lichterbäume und die von den Gärtnern geschaffenen Ornamente besonders gut aus der Seilbahn betrachten.

+ Beim Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark leuchten tausende Lichter. © Friedrich Stark/Imago

Bereits um 20.45 Uhr bietet das Lichterfest traditionell ein Kinderfeuerwerk hinter dem Flamingoteich. Später dann folgt als großer Höhepunkt und Abschluss das XXL-Feuerwerk, welches man in den vergangenen Jahren auch vom Florianturm, hinter dessen Namen sich ein Geheimnis versteckt, betrachten konnte.

Tickets können im Vorverkauf auf der Seite vom Westfalenpark oder vor Ort gekauft werden. Kartenzahlung ist an den Kassen an der Ruhrallee und an der Florianstraße aber nicht möglich. Ein normales Ticket kostet 12,50 Euro. Kinder unter 6 Jahren, Jahreskarten- und Dortmund-Pass-Besitzer kommen umsonst rein. Die Ruhrtopcard gilt am Veranstaltungstag nicht. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, um Rabatt auf die Tickets zum Lichterfest in Dortmund zu bekommen.

Rubriklistenbild: © Friedrich Stark/Imago