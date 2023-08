Lichterfest 2023 Dortmund: Anreise, Parken und Verbote im Westfalenpark

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Beim Lichterfest in Dortmund wird am Samstag der Westfalenpark erleuchtet. Tausende Besucher werden erwartet. Nicht nur beim Parken gibt es Besonderheiten.

Dortmund – Seit Wochen sind die Tickets fürs Lichterfest 2023 in Dortmund im Vorverkauf. Bald können zahlreiche Besucher aus der Region das Fest im Westfalenpark erneut erleben. Das Programm am Samstag (26. August) startet um 18 Uhr.

Lichterfest 2023 in Dortmund: Anreise mit Auto und Stadtbahn

Dabei gibt es mehrere Neuerungen beim Lichterfest in Dortmund. Neben einer neuen Bühne und einer „Clubbing Area“ sollen diesmal auch besondere Fotomotive für die Besucher aufgestellt werden.

Damit diese das Lichterfest genießen können, müssen sie jedoch erstmal anreisen. Autofahrer sollten zur Adresse Maurice-Vast-Straße (44139 Dortmund) navigieren. Parkplätze in der Umgebung sind ausgeschildert (siehe unten).

Wer den ÖPNV nutzt, kommt am besten mit den Stadtbahn-Linien U45 und A49 zur Haltestelle „Westfalenpark“. Per U47 sollte man am Halt „Märkische Straße“ aussteigen. Per U41, U45, U47 und U49 kann man auch an der „Markgrafenstraße“ aussteigen. Von dort muss man noch etwa 5 Minuten zum Westfalenpark laufen.

Die Bahnen fahren nach dem Feuerwerk rund eine Stunde länger als gewöhnlich. Laut DSW21 wird es jedoch Wartezeiten bei der Abreise geben. Service-Mitarbeiter regeln den Zugang. Wichtige Änderung: Die Eintrittskarten gelten nicht als Stadtbahn-Ticket.

+ Beim Lichterfest in Dortmund fahren die Stadtbahnen länger, als gewöhnlich. © DSW21

Parken beim Lichterfest in Dortmund: Drei kostenpflichtige Parkplätze gibt es

Die Stadt Dortmund rät davon ab, das Auto in Wohngebieten abzustellen: „Parken in Nebenstraßen kann zu Strafzetteln und Bußgeldern führen.“ Stattdessen bietet sich einer dieser Parkplätze für Besucher des Lichterfests an. Die Parkgebühr liegt bei 8 Euro.

Diese Parkplätze sind für Besucher des Lichterfests gedacht:

Parkplatz F3: Eingang Buschmühle (Adresse: An d. Buschmühle, 44139 Dortmund)

Eingang Buschmühle (Adresse: An d. Buschmühle, 44139 Dortmund) Parkplatz D1: Eingang Ruhrallee (Adresse: Joseph-Scherer-Straße, 44139 Dortmund)

Eingang Ruhrallee (Adresse: Joseph-Scherer-Straße, 44139 Dortmund) Parkplatz F1 / F2: Eingang Blütengärten, Zufahrt B54

Einige wenige Parkplätze für Menschen mit Behinderungen soll es an den Eingängen Florianstraße und Buschmühle geben. Weitere kostenpflichtige Parkplätze stehen laut dem Veranstalter auf dem Parkplatz E2 bereit.

Öffnungszeiten und Programm beim Lichterfest 2023 in Dortmund

Der Westfalenpark Dortmund öffnet bereits lange bevor es beim Lichterfest zur Dämmerung spannend wird. Ab 15 Uhr kann man rein, erste Aktionen starten schon um 15.30 Uhr.

Öffnungszeiten des Parks und der Attraktionen während des Lichterfests:

Westfalenpark: Der Park öffnet am Lichterfest um 15 Uhr

Der Park öffnet am Lichterfest um Veranstaltungsbeginn: 18 Uhr

Aktionen am Regenbogenhaus: Beginnen um 15.30 Uhr

Beginnen um Florianturm: Geöffnet bis 23.30 Uhr

Geöffnet bis Seilbahn: Fährt von 18 bis 22.30 Uhr

Fährt von Regenbogenhaus: Hat von 15.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und bietet einen Märchenbereich mit spannenden Aktionen

Auf zwei Attraktionen müssen Besucher in Dortmund jedoch verzichten: Die Kleinbahn fährt während des Lichterfests nicht. Auch der Bootsverkehr auf dem Buschmühlenteich ist eingestellt.

Feuerwerk beim Lichterfest 2023 in Dortmund: Zeiten und Orte

Nicht einmal, sondern gleich zweimal gibt es beim Lichterfest in Dortmund ein Feuerwerk zu sehen. Zunächst wird das Kinderfeuerwerk auf der Wiese Ruhrallee hinter dem Flamingoteich gezündet. Am Abend steigt dann das Höhenfeuerwerk.

Kinderfeuerwerk: Startet um ca. 20.30 Uhr auf der Wiese Ruhrallee hinter dem Flamingoteich

Startet um auf der Wiese Ruhrallee hinter dem Flamingoteich Höhenfeuerwerk: Startet um ca. 22.30 Uhr über der Seebühne

+ Das Feuerwerk ist eines der Highlights beim Lichterfest in Dortmund. © Uwe Meinhold/Imago

Verbote beim Lichterfest 2023 in Dortmund: Glas verboten, Essen erlaubt

Das Lichterfest gilt als familienfreundlich und entspannt. Dennoch sind einige Dinge nicht erlaubt.

Erlaubt:

Eigene Speisen: Das Mitbringen eigener Speisen ist erlaubt.

Das Mitbringen eigener Speisen ist erlaubt. Nicht-alkoholische Getränke: Besucher dürfen höchstens 0,5 Liter eines nicht alkoholischen Getränks in einer PET-Flasche mitbringen.

Besucher dürfen höchstens 0,5 Liter eines nicht alkoholischen Getränks in einer PET-Flasche mitbringen. Nicht erlaubt:

Glasbehälter: Sind generell nicht erlaubt. Ausnahmen: Behältern mit Kosmetik, Medizin und Babynahrung.

Laut dem Programm der Stadt Dortmund wird es an den Eingängen zum Lichterfest Personen- und Taschenkontrollen geben. Speisen und Getränke gibt es aber auch vor Ort (alle News zu Freizeit in Dortmund auf RUHR24 lesen). Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Uwe Meinhold/Imago