Kirmes an Fronleichnam: Die schönsten Volksfeste am Feiertagswochenende in NRW

Ein weiterer Feiertag steht bevor: Rund um Fronleichnam finden wieder zahlreiche Volksfeste statt. Alle Kirmes-Termine am langen Wochenende im Überblick.

Köln – Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen freuen sich auf den Feiertag Fronleichnam am 8. Juni und ein langes Wochenende. Wer noch keine Pläne für das Feiertagswochenende hat, könnte zum Beispiel eine Kirmes mit der Familie besuchen. Denn vielerorts kann man bei voraussichtlich sonnigem Wetter Autoscooter und Breakdance fahren. Wir zeigen, wo in NRW eine Kirmes rund um Fronleichnam stattfindet.

Kirmes-Termine 2023 in NRW Für Nordrhein-Westfalen wurden bereits verschiedene Kirmes-Termine für 2023 angekündigt.

Kirmes an Fronleichnam in NRW: Kirmes-Termine am Feiertagswochenende

+ Gleich mehrere Städte in NRW veranstalten über Fronleichnam eine Kirmes. (Symbolbild) © Hoch Zwei Stock/Angerer/stock&people/Imago

Fronleichnamkirmes in Oberhausen: Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Schützenfest Schlebusch (Leverkusen): Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023 Frühkirmes in Viersen (Kreis Viersen): Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Halveraner Kirmes in Halver: Freitag, 9. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Kirmes in NRW: Fronleichnamskirmes in Oberhausen

Wer nach Oberhausen fährt, kann dort ab dem 7. Juni die „Sterkrader Fronleichnamskirmes“ besuchen. Vom 7. bis 12. Juni 2023 bieten zahlreiche Schausteller ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei sind zahlreiche Imbissstände, Belustigungsgeschäfte und turbulente Attraktionen, mit denen Kirmesspaß garantiert ist.

Zeitraum: Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Ort: Sterkrader Innenstadt in Oberhausen

Sterkrader Innenstadt in Oberhausen Öffnungszeiten: Mittwoch 15 Uhr bis 2 Uhr, Montag und Donnerstag circa 11 Uhr bis 24 Uhr, Freitag 11 Uhr bis 2 Uhr, Samstag, 11 Uhr bis 1 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 24 Uhr

Kirmes an Fronleichnam: Schützenfest in Leverkusen-Schlebusch

In Leverkusen-Schlebusch findet vom 8. bis 11. Juni zum 38. Mal das Schützenfest mit großer Kirmes statt. Mitten im Wuppermannpark finden Besucher zahlreiche Kirmes-Händler, Attraktionen, Imbiss- und Getränkestände sowie einige Kunsthandwerker.

Zeitraum: Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023 Ort: Wuppermannpark bis Marktplatz, Leverkusen-Schlebusch

Wuppermannpark bis Marktplatz, Leverkusen-Schlebusch Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 23 Uhr

Kirmes an Fronleichnam 2023: Frühkirmes in Viersen

In Viersen findet auch dieses Jahr an Fronleichnam die Frühjahrskirmes auf dem Hermann-Hülser-Platz statt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene können sich auf zahlreiche Fahrgeschäfte, Attraktionen und Imbissstände freuen. Die Frühkirmes in Viersen läuft von Fronleichnam (8. Juni) bis zum darauffolgenden Montag. Den traditionellen „Krammarkt“ zur Frühkirmes gibt es seit 2018 nicht mehr.

Zeitraum: Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Ort: Hermann-Hülser-Platz in Viersen

Hermann-Hülser-Platz in Viersen Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag von 11 bis 22/23 Uhr, Freitag, Samstag und Montag von 14 bis 22/23 Uhr

Kirmes an Fronleichnam: Halveraner Kirmes in Halver

Pünktlich, 14 Tage nach Pfingsten, startet in Halver die große Halveraner Kirmes einen Tag nach Fronleichnam. Vom 9. bis zum 12. Juni lädt die Sommerkirmes zum Riesenrad fahren, Zuckerwatte essen und Sonne genießen ein. Das Highlight ist das Feuerwerk am Montag (12. Juni), gegen 23 Uhr. Am 12. Juni erwartet die Besucher auch der Familientag mit vergünstigten Preisen.

Zeitraum: Freitag, 9. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Freitag, 9. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Ort: Halver-Innenstadt

Halver-Innenstadt Öffnungszeiten: Täglich 14 Uhr bis 0 Uhr

Wer über die freien Tage verreisen und ein kleines Abenteuer haben möchte, findet in NRW besondere Campingplätze. Camper können hier unter anderem in Fässern oder neben exotischen Tieren schlafen. (spo)

