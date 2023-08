Besondere letzte Ruhestätte in Dortmund: „Sehr spooky“ 

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

In Dortmund gibt es einige spannende Orte zu entdecken. Eine letzte Ruhestätte scheint einige Dortmunder magisch anzuziehen.

Dortmund – In vielen kleinen und großen Städten im Ruhrgebiet schlummern Orte, die eine oder auch mehrere Geschichten erzählen. So schlummert zum Beispiel unter dem Dortmunder Hauptbahnhof ein Mega-Bunker. Doch auch einige oberirdische Orte ziehen Abenteurer und Fotografen magisch an. Eine besondere letzte Ruhestätte hat es vielen Dortmundern angetan, wie RUHR24 erfuhr.

Dortmunder sind von letzter Ruhestätte angetan – adelige Schlossgeschichte

Dabei geht es um das „Mausoleum zu Bodelschwingh“. Die adelige letzte Ruhestätte versteckt sich in einem kleinen Waldstück am Bodelschwinger Bach. Es handelt sich um einen Familienfriedhof der Schlossherren, der 1802 errichtet wurde. Auf dem Gelände befindet sich auch der sogenannte „Tempel der Ruhe“.

Laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wurde er als Gruft und Andachtsraum genutzt. „Der klassizistische Tempel ist als achteckiger, auf Steinsäulen ruhender Monopteros gestaltet“, heißt es auf der Homepage der Stiftung. Das Zentrum des Tempels in Dortmund bildet ein runder, einst mit einer Urne versehener Grabaltar. Unter dem Gebäude befindet sich die Gruft.

Doch was haben die Dortmunder denn nun mit dem Tempel und dem Friedhof zu tun? Das in der Nähe liegende Schloss Bodelschwingh befindet sich weiterhin in Privatbesitz. Allerdings finden hier regelmäßig Veranstaltungen, wie „Gartenflair – Erlebnismarkt im Schlosspark“ statt. Für Anwohner und Besucher besitzt das Schloss als Wahrzeichen von Dortmund-Bodelschwingh also eine gewisse Anziehungskraft.

Familienfriedhof in Dortmund trägt historische Geschichte – „sehr spooky“

Nun zum Friedhof. Scheinbar ist das Gelände frei zugänglich, beziehungsweise ein Besuch geduldet. Zumindest berichten einige Dortmunder in einer Facebookgruppe darüber. Doch der Ort scheint nicht für alle ein Ort für einen entspannten Spaziergang zu sein. „Waren vor ein paar Wochen da, das Tor ging plötzlich von alleine auf. Sehr spooky!“, meint eine Userin.

+ Der Tempel der Ruhe auf dem Privatfriedhof in Dortmund-Bodelschwingh. © Carsten Hoff

Und auch ein anderer Nutzer meint: „Als Kinder haben die uns immer erzählt, dass an diesem kleinen Bach das Wasser aufwärts fließt. Die eine oder andere Nachtwanderung war schon bisschen gruselig“. Doch über das ein wenig mystische hinaus, scheint es einfach ein landschaftlich schöner und historisch interessanter Ort zu sein (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

So heißt es in einem Kommentar: „Wunderschön, wir waren als Kinder sehr oft dort. Wohnen noch immer in der Nähe“. „War schon dort, für mich sehr interessant“, meint ein anderer. Doch unter dem Beitrag wird auch eine Warnung deutlich: „Das ist ein privater Familienfriedhof. Sehr schön, ja, aber seid freundlich, wenn die Herrschaften von und zu bitten, das Gelände zu verlassen“.

Rubriklistenbild: © Carsten Hoff