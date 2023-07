„Letzte Generation“: Klima-Radikale blockieren Flughafen Düsseldorf – Störungen im Flugbetrieb

Aktivisten auf Flugplatz

Klimaaktivisten der selbsternannten „Letzten Generation“ haben sich am Flughafen Düsseldorf am Vorfeld der Landebahn festgeklebt – und sorgen für massive Störungen im Flugbetrieb.

Düsseldorf – Am Flughafen Düsseldorf kommt es am Donnerstagmorgen (13. Juli) zu erheblichen Störungen im Flugbetrieb. Mehrere Mitglieder der Letzten Generation haben sich laut Angaben der Polizei im Bereich des Vorfelds der Landebahn auf den Asphalt geklebt. Das Vorfeld befindet sich im Sicherheitsbereich und ist deshalb nur für berechtigte Personen zugänglich. Eine große Zahl von Einsatzkräften sei vor Ort. Auch am Hamburger Flughafen kam es zu Aktionen.

Flughafen Düsseldorf – Aktivisten kleben sich auf Flugplatz

Mehrere Aktivisten befanden sich am Donnerstagmorgen in Düsseldorf auf dem Vorfeld zur Start- und Landebahn. Wie die Polizei auf Anfrage von 24RHEIN mitteilt, geht es hier um eine „Handvoll Menschen“. Die Klimaaktivisten durchtrennten nach eigenen Angaben einen Zaun, um auf das Gelände des Flugplatzes zu gelangen. Wie die Polizei bestätigte, blockieren sie seit 6 Uhr die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn. Die Aktion teilten die Aktivisten unter anderem mit einem Twitter-Video, in dem mindestens eine Person auf dem Flugplatz zu sehen ist.

Durch die Stör-Aktion soll es vorübergehend zu starken Einschränkungen im Flugbetrieb kommen. Der Flughafen Düsseldorf schreibt auf seiner Seite: „Weil unbefugte Personen sich Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben, kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb. Bitte halten Sie den aktuellen Status Ihres Fluges im Blick.“

Aktivisten der Letzten Generation stören Flugverkehr

Wie der WDR berichtet, habe ein Pilot in einem wartenden Flugzeug durchgesagt, dass mehrere Flugzeuge ihren Landeflug auf den Düsseldorfer Flughafen abbrechen mussten. Stattdessen sollen sie den Flughafen Köln/Bonn ansteuern. Auch Fluggäste berichten von langen Warteschlangen.

Laut Angaben der Polizei, seien die Aktivisten allerdings schon teilweise von dem Flugplatz gelöst. Die Einsatzkräfte seien zuversichtlich, dass sie die Menschen bis 9 Uhr von der Fläche gelöst haben werden. „Wir wollen ja keine Verletzten, es sollen alle unbeschadet aus dem Einsatz herauskommen“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber 24RHEIN.

Klimaaktivisten kleben sich auf Flugplatz – Auch Hamburger Flughafen betroffen

Auch am Flughafen in Hamburg kam es zu Aktionen der Letzten Generation: Der Flughafen schreibt auf seiner Seite: „Zutritt unbefugter Personen – Flugbetrieb eingestellt. Aus Sicherheitsgründen ist der Flugbetrieb aktuell unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben. Wir bitten unsere Fluggäste, den aktuellen Status ihres Fluges im Blick zu behalten.“ (spo/dpa)

