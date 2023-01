Wer ist die Frau?

Die Feuerwehr Werdohl hat eine leblose Person aus der Lenne geborgen. Noch hat die Polizei die Identität der Leiche nicht zweifelsfrei feststellen können.

Werdohl - Am Montagnachmittag haben Mitarbeiter des Wasserkraftwerks am Lenne-Obergraben in Werdohl (Nordrhein-Westfalen) eine leblose Person in der Lenne entdeckt. Wie come-on.de berichtet, verständigten die Kraftwerksmitarbeiter daraufhin Polizei und Feuerwehr. Schnell war klar: Der weibliche Körper war nach Einschätzung der Einsatzkräfte schon einige Tage im Wasser.

Lebloser Körper in der Lenne entdeckt: Identität der Frauenleiche noch unklar

Der leblose Körper wurde von einem Bestatter übernommen und zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht. Die Identität der Leiche konnte nämlich vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Ob es sich bei der Toten um die seit dem 4. Januar vermisste 42-Jährige aus Werdohl handelt, stehe derzeit noch nicht fest, teilte die Polizei mit.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen allerdings nicht vor, teilte die Polizei mit. Weitere Stellungnahmen gab die Kriminalpolizei, die noch an Ort und Stelle ihre Ermittlungen aufnahm, am Montag noch nicht ab.

Frauenleiche in der Lenne entdeckt: Fußgängerbrücke abgesperrt

Für einige Einsatzkräfte der Werdohler Feuerwehr wurde Einsatz zu einer belastenden Angelegenheit, sie kehrten mit blassen Gesichtern und Tränen in den Augen von der Fundstelle zurück. Ihnen wird eine Psychosoziale Unterstützung angeboten. Um Schaulustige abzuhalten, hatten Feuerwehr und Polizei die alte Lennebrücke, die derzeit nur als Fußgängerbrücke dient, während des Einsatzes abgesperrt. Wir berichten weiter.

