Toter in altem Krankenhaus gefunden: Mann fiel wohl vom Dach

In Duisburg haben Jugendliche in einem ehemaligen Krankenhaus einen Toten gefunden. Nun stehen Todesursache und Identität des Mannes fest.

Duisburg – Es war ein grausiger Fund mitten auf einem Lost Place-Gelände in Duisburg. Auf dem Areal des alten St. Barbara-Hospitals hatten Jugendliche am 14. August eine männliche Leiche gefunden. Diese soll wohl bereits mehrere Tage auf dem Gelände des Krankenhauses, das seit 2013 leer steht, gelegen haben. Eine Woche nach dem Fund gibt es nun neue Erkenntnisse zu dem Fall.

Leichenfund in Duisburg: Polizei schließt Fremdverschulden aus – Mann fiel wohl vom Dach

+ Der Tote im ehemaligen St. Barbara-Hospital soll aus großer Höhe gefallen sein (Archivfoto). © Hans Blossey/Imago

Mittlerweile ist die Obduktion des Toten abgeschlossen. Dabei wurden keinerlei Stich- oder Schusswunden am Toten gefunden, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von 24RHEIN. „Wir können Fremdverschulden ausschließen. Aufgrund der schweren Kopfverletzung und der vielen Knochenbrüche gehen wir aktuell davon aus, dass der Mann aus großer Höhe gefallen sein muss“, so die Sprecherin weiter.

Denkbar sei daher, dass der Tote vom Dach der ehemaligen Klinik gefallen sei. „Wir gehen davon aus, dass er danach sofort tot war“, so die Polizeisprecherin. Im Anschluss habe der Tote etwa eine Woche auf dem Krankenhausareal gelegen.

Mann hatte keine persönlichen Gegenstände bei sich

Die Identifizierung des Mannes war laut Polizei schwierig. Denn durch die Hitze in den Tagen nach seinem Tod sei der Leichnam bereits stark verwest. Außerdem hatte der Tote keinerlei persönlichen Gegenstände bei sich. „Wir konnten ihn anhand seiner Fingerabdrücke identifizieren“, teilte die Sprecherin der Polizei mit. Demnach handelt es sich um einen 48-jährigen polizeibekannten Duisburger. In der Vergangenheit sei der Mann durch Drogendelikte auffällig geworden. (jr)

