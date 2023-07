Taucher ziehen Leiche aus Fluss – es ist der vermisste Junge (15)

Tragisches Unglück

+ © Köhler / news 4 Video-Line TV Es herrscht traurige Gewissheit: In der Lenne wurde die Leiche eines Jungen gefunden. © Köhler / news 4 Video-Line TV

Schlimme Nachrichten aus Iserlohn: Der 15-jährige Vermisste aus Nachrodt-Wiblingwerde wurde tot aus der Lenne geborgen. Zeugen hatten sein Rad entdeckt.

Iserlohn – Tragisches Unglück in Iserlohn am Fluss „Lenne“. Dort ist an einem Wehr ein vermisster 15-jähriger Jugendlicher am Samstagabend, 15. Juli, tot in einem Auffangbecken aufgefunden worden. Taucher und Spezialisten für Wasser-Rettungen aus Iserlohn und Hagen (NRW) hatten zuvor die Lenne nach Hinweisen abgesucht. Ein Fahrrad, das zu dem des Jugendlichen passt, war von Zeugen im Nahbereich gefunden worden.

Vermisster Junge tot aus der Lenne geborgen

„Wir haben daraufhin Spürhunde in diesem Bereich eingesetzt, die auch auf dem Wehr deutlich angeschlagen haben“, erklärte ein Polizeisprecher im Gespräch mit wa.de und come-on.de. Taucher hätten anschließend die Stelle abgesucht und die Leiche des Jungen entdeckt.

Die Polizei hat seit Samstagmittag öffentlich nach dem Jungen gesucht. Laut Angaben der Polizeibehörde Märkischer Kreis hatte er am Freitag gegen 15 Uhr das Haus seiner Eltern mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlte vom Teenager jede Spur.

Junge (15) aus Nachrodt-Wiblingwerde wohl bei Badeunfalls in der Lenne ums Leben gekommen

Nun deuten viele Hinweise darauf hin, dass der 15-Jährige in der Lenne bei einem Badeunfall ums Leben gekommen ist. Nach Informationen von wa.de und come-on.de hat der tote Junge aus dem Fluss entsprechende Badebekleidung getragen. Die Polizei gehe daher „nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von einem Unglücksfall aus.

+ Taucher bergen die Leiche eines Jungen aus der Lenne. © Köhler / news 4 Video-Line TV

Die Lenne ist ein knapp 130 Kilometer langer Fluss. Sie ist der wasserreichste und damit der wichtigste Zufluss der Ruhr. Im Februar war ein weiterer junger Mann in der Lenne gestorben. Er kenterte bei einer Kanu-Tour, sein Begleiter überlebte. Bereits im Januar war ebenfalls schon eine Leiche aus der Lenne geborgen worden.