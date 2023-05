Schallmauer über NRW durchbrochen: Eurofighter jagen Passagiermaschine

Explosion?

Knallgeräusche haben für Aufregung am 1. Mai gesorgt. Kampfjets durchbrachen über Nordrhein-Westfalen die Schallmauer. Sie haben ein anderes Flugzeug gejagt.

Update vom 1. Mai, 14.34 Uhr: Die Ursache für das laute Detonationsgeräusch am Mittag ist gefunden. Es handelte sich um einen Überschallknall. Das bestätigt ein Sprecher der Luftwaffe unserer Redaktion. Bei dem Flug handelte es sich allerdings nicht um eine Übung, sondern um einen tatsächlichen Alarm. Was war passiert?

Wie Oberstleutnant Matthias Boehnke, Sprecher der Luftwaffe, erklärt, waren in Lage im Kreis Lippe zwei Eurofighter der „Quick Reaction Alert“ (QRA) der Luftwaffe aufgestiegen. Diese Einheit, die rund um die Uhr für die Sicherung des Luftraums zuständig ist, war gegen 12.20 Uhr alarmiert worden, weil der Funkkontakt zu einer Passagiermaschine, die auf dem Weg nach Amsterdam im deutschen Luftraum unterwegs war, abgebrochen war. Der Pilot der Passagiermaschine habe seinen Fehler bemerkt, als er plötzlich die beiden Kampfflugzeuge neben sich sah, und den Funkkontakt wieder hergestellt.

Lauter Knall in NRW: Kampfjet durchbricht Schallmauer am 1. Mai

Warendorf/Hamm – Für ein riesiges Aufsehen haben am Montagmittag, 1. Mai, zwei laute Knallgeräusche gesorgt. Um 13 Uhr gingen in der Leitstelle der Polizei in Warendorf (NRW) mehrere Anrufe über eine Explosion ein, auch die Feuerwehr meldete ein erhöhtes Anrufaufkommen als gewohnt. Schnell stand der Grund fest für die zwei extrem lauten Knallgeräusche, die den Einsatz ausgelöst hatten.

Schallmauer durchbrochen: Kampfjet-Knall war weit hörbar

Diese waren weit über die Kreisgrenze hörbar. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage von wa.de, dass es sich bei den gemeldeten Knallen um zwei Kampfjets handele, die im Bereich Ostwestfalen-Lippe die Schallmauer am Himmel durchbrochen haben. Sowas kommt nur noch sehr selten vor, das Luftfahrt-Bundesamt bestätigte diese Meldung.

Es sei geplant gewesen, dennoch waren die Leitstellen der Feuerwehr und Polizei im Umkreis nicht „eingeweiht“, sodass es auch innerhalb der Behörden für einen großen Tumult sorgte. In Wadersloh im Kreis Warendorf ist die Feuerwehr aufgrund der Anrufe in die Dieselstraße alarmiert worden. Dass die Ursache beim Eintreffen bereits hunderte Kilometer entfernt war, wusste bis zu dem Zeitpunkt keiner.

Im März hat schon mal ein Kampfjet die Schallmauer über NRW durchbrochen

Ende März hatte der laute Knall, der entsteht, wenn ein solches Flugzeug die Schallmauer durchbricht, viele Bürger in Detmold in Aufregung versetzt. Immer mal wieder kommt es vor, dass Kampfjets mit Überschallgeschwindigkeit fliegen.

Ein lauter Knall hat am Montagmittag Teile des Soester Nordens erschüttert. Auch in einigen Gebieten von Welver und Lippetal sei ein Knallgeräusch wie von einer Explosion zu hören gewesen, berichten Anwohner unserer Redaktion.



