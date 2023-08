Kuriose Szenen während Dortmunder Lichterfest: Polizei spricht Machtwort

Facebook

Beim Lichterfest in Dortmund spielten sich am Samstag kuriose Szenen ab. Die Polizei musste ein Machtwort sprechen.

Dortmund – Am Samstag (26. August) stand der Westfalenpark in Dortmund wieder ganz im Zeichen einer alten Tradition. Das Lichterfest war gut besucht, das Wetter spielte mit und so konnte pünktlich um 22.30 Uhr das Höhenfeuerwerk abgeschossen werden. Rund um den Park spielten sich allerdings kuriose Szenen ab, wie RUHR24 erfuhr.

Viele Notrufe während Lichterfest: Polizei Dortmund muss eingreifen

Denn das laute Knallen der Raketen, die Musik und auch das Feuerwerk selbst haben wohl einige Anwohner und Passanten verschreckt. Bei der Polizei in Dortmund seien viele Notrufe eingegangen, wie ein Post bei „X“ (ehemals Twitter) von Wochenende beweist.

+ Das Lichterfest in Dortmund promotete in diesem Jahr einige Neuerungen. © Kathrin Ostroga/RUHR24

Hier heißt es von der Polizei Dortmund: „Aktuell erreichen uns mehrere Notrufe über laute Musik und Feuerwerk aus dem Bereich #Westfalenpark. Dabei handelt es sich um das Lichterfest. Die Veranstaltung ist durch die @stadtdortmund genehmigt. Bitte sehen sie von weiteren Notrufen ab!“ (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Lichterfest in Dortmund sorgt für kuriose Szenen: Viele Notrufe

Laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten hatte es unter anderem einen Notruf aus einem Altenheim gegeben, weil die Bewohnerin nicht über das Feuerwerk Bescheid wusste. Die Polizei weist darauf hin, dass so ein Anruf grundsätzlich kein Problem sei. Wer kann, solle im Zweifel allerdings in so einem Fall eine kurze Internetrecherche dem Notruf vorziehen.

Rubriklistenbild: © Kathrin Ostroga/RUHR24