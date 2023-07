Kurioses Schiff legt in NRW an und lädt zu kostenloser Reise ein

Am Dortmunder Hafen liegt aktuell ein Schiff der besonderen Art vor Anker. Es lädt alle Besucher zu einer kostenlosen Reise ein – aber nur bis Donnerstag.

Dortmund – Vom Dienstag (18. Juli) bis Donnerstag (20. Juli) können Besucher in Dortmund auf eine galaktische Reise gehen. Denn im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung legt das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ am Hafen an.

Virtuelle Abenteuer und faszinierende Einblicke gibt ein Schiff in Dortmund

Das Schiff lädt Besucher jeden Alters ein, spielerisch das Universum zu erkunden. An Bord des Schiffes gibt es interaktive Exponate, die verschiedene Aspekte der Weltraumforschung abdecken.

Die Besucher können virtuell zum Sonnensystem Alpha Centauri reisen, Teleskope begutachten und sich mit Satelliten beschäftigen, die den Klimawandel beobachten. Ein Foto der Stadt Dortmund zeigt eine Aktivität mit einer sogenannten VR-Brille. Damit lassen sich virtuelle Reisen noch intensiver erleben.

Außerdem zeigt die Ausstellung, wie sich verschiedene Disziplinen mit dem Weltraum befassen, von Astrophysik bis Kunstgeschichte. Eine weitere ungewöhnliche Attraktion in Dortmund lädt im August ebenfalls auf eine galaktische Reise ein.

Auch in anderen NRW-Städten wird der Anker geworfen

Die „MS Wissenschaft“ ist aktuell auf Tour durch Deutschland. Nächster Haltepunkt ist Oberhausen vom Freitag (21. Juli) bis Montag (24. Juli). Wer also das „galaktische Schiff“ in Dortmund verpasst hat, muss nicht weit in NRW fahren.

Die nächsten Stationen in NRW sind:

Dortmund (18. bis 20. Juli)

(18. bis 20. Juli) Oberhausen (21. bis 24. Juli)

(21. bis 24. Juli) Krefeld-Uerdingen (25. bis 27. Juli)

(25. bis 27. Juli) Neuss (28. bis 30. Juli)

(28. bis 30. Juli) Köln (31. Juli bis 2. August)

(31. Juli bis 2. August) Bonn (3. bis 6. August)

Organisiert wird die Ausstellung von Wissenschaft in Dialog (WiD), in Zusammenarbeit mit verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen. Der Eintritt auf das Schiff ist kostenlos. Die Führungen finden täglich um 17 Uhr statt, an Wochenenden sowie feiertags um 11 Uhr und 17 Uhr.

„Party“ auf Dortmunder Schiff – Film über All-Mission wird gezeigt

Die dort ausgestellten Exponate stammen direkt aus der Forschung und werden von renommierten Instituten und Projekten zur Verfügung gestellt. Die „MS Wissenschaft“ verspricht eine einzigartige und lehrreiche Erfahrung für alle, die sich für das Universum und seine Geheimnisse begeistern.

Neben den Exponaten gibt es am Mittwoch (19. Juli) auch eine Science Watch Party, in der die Dokumentation „Apollo 11“ gezeigt wird. Regisseur Todd Douglas zeigt darin anhand von Originalaufnahmen die Geschehnisse der Mission „Apollo 11“ im All. Im Anschluss bekommen die Schiffsgäste einen Dialog mit Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Universität Duisburg angeboten. Von Phil Czobottar

