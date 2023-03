Bus kracht in Wohnhaus in Castrop-Rauxel – Bergung verschiebt sich wohl auf Mittwoch

Kreis Recklinghausen

In Castrop-Rauxel, im Kreis Recklinghausen, ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Linienbus ist in ein Wohnhaus gekracht. Die Bergung läuft.

Update, Dienstag (14. März), 22.30 Uhr: Ein Experte will sich das Haus in Castrop-Rauxel am Mittwoch (15. März) noch einmal genau ansehen. Erst am Mittwoch wolle man versuchen, den Bus herauszuziehen, wie die Bild berichtet hat. Es sei aktuell nicht klar, ob nicht Einsturzgefahr bestehe.

Update, Dienstag (14. März), 8.15 Uhr: Castrop-Rauxel/Kreis Recklinghausen – Das Wohnhaus ist durch den Zusammenstoß mit dem Linienbus nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr einsturzgefährdet. Gegenüber RUHR24 erklärte die Feuerwehr Castrop-Rauxel, dass der Bus aktuell „Teil des Dachtragewerkes“ sei.

Castrop-Rauxel: Linienbus in Mehrfamilienhaus „mit Gebäudeteilen belastet“ – Einsturzgefahr

Das Fahrzeug stehe aktuell noch im Haus und sei „mit Gebäudeteilen belastet“. Die Standsicherheit könne deshalb nicht gewährleistet werden. Das Technische Hilfswerk (THW) habe deshalb in der vergangenen Nacht Stützen angebracht.

Das Wohngebäude konnte bereits vollständig evakuiert werden. Die Feuerwehr Castrop-Rauxel rechnet noch am heutigen Dienstag (14. März) damit, dass der Bus geborgen werden kann. Sicher sei das angesichts der akuten Einsturzgefahr allerdings nicht. Wir berichten weiter.

Erstmeldung, Montag (13. März), 19.27 Uhr: Ein weißes Wohnhaus, Feuerwehrleute, ein Polizeiauto und ein Linienbus. In Castrop-Rauxel, im Kreis Recklinghausen, hat sich am Montag (13. März) ein schwerer Unfall ereignet.

Kreis Recklinghausen: Schwerer Unfall in Castrop-Rauxel – Bus kracht in Wohnhaus

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Recklinghausen ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der Karlstraße. Die Karlstraße liegt östlich der kleinen Innenstadt und führt in Richtung Herne (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Aus bislang unbekannten Gründen ist der Bus – aus Herne in Richtung Castrop-Rauxel kommend – von der Fahrbahn abgekommen. Mehrere Fahrzeuge und das letztendlich auf dem Foto zu sehende Wohnhaus wurden beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand haben sich drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Kreis Recklinghausen: Drei Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Gegenüber RUHR24 sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen, dass sich unter den Verletzten der Busfahrer befindet. Die Hausbewohnerin stehe unter Schock. Bis weitere Details bekannt sind, kann es noch dauern.

Aktuell ist die Karlstraße zwischen Herne-Holthausen und der Bochumer Straße in Castrop-Rauxel gesperrt.

Rubriklistenbild: © news4 Video-Line TV