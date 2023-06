Mega-Stars kommen nach NRW: Auf welche Konzert-Highlights sich Fans freuen dürfen

Taylor Swift, Pink und Co.

Konzert-Fans aufgepasst: Mit unter anderem Taylor Swift, Pink, The Weeknd und Sting kommen 2023 und 2024 echte Weltstars nach NRW.

Köln – Im Sommer ein großes Konzert besuchen, sich die Seele aus dem Leib singen und mit Familie sowie Freunden eine gute Zeit haben: Das ist in NRW in den kommenden Wochen und Monaten mehr als nur einmal möglich. Denn nicht zuletzt seit der Ankündigung, dass Weltstar Taylor Swift nach Gelsenkirchen kommt, ist klar: NRW ist eine echte Konzert-Hochburg; etliche international bekannte Stars finden regelmäßig den Weg ins bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Ein Überblick, auf welche Konzert-Highlights sich Musik-Fans an Rhein und Ruhr künftig freuen dürfen.

Taylor Swift im Juli 2024 in Gelsenkirchen – vor ausverkauftem Haus?

+ Unter anderem Taylor Swift spielt 2024 ein Konzert in NRW (IDZRNRW-Montage) © Gonzales Foto/Imago & Shanna Madison/dpa

Zwar müssen NRW-Konzertfans auf die Show von Taylor Swift in Gelsenkirchen noch etwas warten – sie findet erst im Sommer 2024, nach der Fußball-EM in Deutschland, „auf Schalke“ statt. Sicher scheint jedoch jetzt schon, dass die als Countrysängerin gestartete 33-Jährige vor ausverkauftem Haus spielen wird.

Taylor Swift live in NRW Wann und wo? 14. Juli 2024, Veltins-Arena Gelsenkirchen

Pink feiert Doppelpack im RheinEnergie-Stadion in Köln – am 8. und 9. Juli 2023

Pink-Doppelpack in Köln! Am 8. und 9. Juli ist die stimmgewaltige Sängerin für zwei Shows im RheinEnergie-Stadion zu Gast. Sie tritt im Rahmen ihrer „Summer Carnival“-Tour auf – so what? Auch alte Hits wie „Family Portrait“ oder „Just Like A Pill“ dürften ihren Weg in die Setlist finden.

Pink live in NRW Wann und wo? 8. und 9. Juli 2023, RheinEnergie-Stadion Köln

„Englishman In New York“: Sting im Winter 2023 gleich zweimal in NRW zu Gast

Sting ist in Deutschland ein gern gesehener Gast, seine Shows werden regelmäßig von tausenden Menschen besucht. 2023 ist der Sänger („Englishman In New York“) gleich in diversen NRW-Städten zu Gast. Sodass fast jeder Mensch in NRW bei Interesse in den Genuss kommen könnte, den ehemaligen Police-Frontmann live zu sehen.

Sting live in NRW Wann und wo? 23. November 2023, Rudolf-Weber-Arena Oberhausen; 4. Dezember 2023, Lanxess Arena Köln

Harry Styles bringt Teenie-Herzen zum Schmelzen – auch am 27. und 28. Juni 2023 in Düsseldorf

Teenie-Schwarm Harry Styles feiert am 27. und 28. Juni Konzert-Doppelpack in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf. Im Rahmen seiner „Love on Tour“ steht er an zwei Abenden in der Merkur Spiel-Arena auf der Bühne. Und dürfte bei „As it was“ oder „Watermelon Sugar“ auf textsichere Fans hoffen

Harry Styles live in NRW Wann und wo? 27. und 28. Juni 2023, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

Megastar The Weeknd aus Kanada beehrt Düsseldorf – Konzert am 4. Juli 2023

Er ist der global erfolgreichste Künstler überhaupt, der Nummer-Eins-Musiker auf Spotify und das Idol einer ganzen Generation: Am 4. Juli 2023 beehrt The Weeknd die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf und hat mit Hits wie „Blinding Lights“ oder „Can‘t Feel My Face“ sicher auch seine größten Klassiker dabei.

The Weeknd live in NRW Wann und wo? 4. Juli 2023, Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf

