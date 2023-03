„Ist das wirklich wahr?“ Kölns bestes Restaurant schließt nach 36 Jahren

„Le Moissonnier“

Das Kölner Sterne-Restaurant„Le Moissonnier“ schließt nach 36 Jahren. „Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen“, erklärt der Inhaber.

Köln – Das „Le Moissonnier“ gilt als bestes Restaurant Kölns. Das Lokal in der Krefelder Straße hat sogar zwei Michelin-Sterne. Doch nach 36 Jahren schließt das Kölner Sterne-Restaurant.

„Le Moissonnier“ Adresse: Krefelder Staße 25, 50670 Köln

Kölner Sterne-Restaurant schließt: „Kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen“

Bereits im Sommer ist es so weit. „Der Restaurantbetrieb, so wie Sie und wir ihn seit fast 4 Jahrzehnten kennen, wird dann der Vergangenheit angehören“, erklären die Inhaber Liliane und Vincent Moissonnier in ihrem Newsletter „une Lettre du Cœr“ (Herzensbrief). Nachdem das „Le Moissonnier“ im Agnesviertel (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) am 10. April 1987 als „kleines französisches Bistro“ öffnete und 1997 und 2007 mit Michelin-Sternen ausgezeichnet worden ist, schließt das Gourmet-Restaurant nun am 30. Juni 2023. Übrigens: Auch das Restaurant „Bastei“ wurde während der Glanzzeit mit einem Michelinstern ausgezeichnet.

Der Grund für das „Le Moissonnier“-Aus: „Ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden“, so Vincent Moissonnier gegenüber dem KStA. „Jeden Tag! Irgendwann sagt die Seele: ‚Jetzt ist es gut‘.“ Dieser Zeitpunkt sei nun erreicht. „Sterneküche ist wie Formel 1 fahren. Du musst immer top sein, darfst keine Schwäche zeigen“, sagt der Restaurant-Inhaber weiter. „Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen. Wenn der Motor immer im roten Bereich dreht, platzt er irgendwann.“

„Le Moissonnier“ schließt: Doch Inhaber und Sternekoch planen neues Projekt

Ganz Aufhören kommt jedoch dennoch nicht infrage, wie im „Lettre du Cœr“ angedeutet wird. Nach einer verlängerten Sommerpause geht es mit einem „neuen Kapitel“ weiter, heißt es in dem Newsletter. Gemeinsam mit Sternekoch Eric Menchon starte man in ein neues Abenteuer. Wie genau der Neuanfang aussehen soll, ist jedoch nicht bekannt. Das soll bis August eine Überraschung bleiben. Aber so viel sei verraten: „Mit unserem neuen Projekt werden wir ab September Vorreiter sein. Da bin ich sicher“, erklärt Vincent Moissonnier beim KStA weiter. Mit dem neuen Projekt geht es dann auch in der Krefelder Straße weiter. (jw)

