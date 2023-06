Die Veranstaltungen im Kölner Karneval 2024: Party, Sitzungen und Bälle

Karneval in Köln

Am 11.11. startet die neue Session im Kölner Karneval. Und auch in diesem Jahr wird die 5. Jahreszeit in Köln groß gefeiert. Die Veranstaltungen im Überblick.

Köln – Bis zum Sessionsstart 2024 am 11. November 2023 dauert es noch, aber die Vorfreude bei den Jecken ist schon jetzt riesig. Heimlich laufen die Karnevalsplaylisten rauf und runter und im Kopf geistert die Kostümfrage. Denn auch in der bevorstehenden Session im Kölner Karneval sind unzählige jecke Veranstaltungen geplant.

Termine im Kölner Karneval 2024 Sessionseröffnung 2024: Samstag, 11. November 2023 Prinzenproklamation 2024: Sonntag, 7. Januar 2024 Weiberfastnacht 2024: Donnerstag, 8. Februar 2024 Karnevalsfreitag 2024: Freitag, 9. Februar 2024 Karnevalssamstag 2024: Samstag, 10. Februar 2024 Karnevalssonntag 2024: Sonntag, 11. Februar 2024 Rosenmontag 2024: Montag, 12. Februar 2024

Veranstaltungen im Kölner Karneval 2024: Party, Sitzungen und Bälle – Überblick

+ Die größten Veranstaltungen im Kölner Karneval 2024 (Archivbild). © Altstädter Köln 1922 eV

Ob urige Karnevalssitzung, wilde Party oder glamouröser Ball – für jeden ist was dabei. 24RHEIN hat einen Überblick mit allen Veranstaltungen im Kölner Karneval 2024.

Husaren-Herren-Schoppen im Lindner Hotel: Sonntag, 5. November 2023

im Lindner Hotel: Sonntag, 5. November 2023 Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Heumarkt von der Willi-Ostermann-Gesellschaft: Samstag, 11. November 2023

von der Willi-Ostermann-Gesellschaft: Samstag, 11. November 2023 Jeckmarie am 11.11. von der Prinzen-Garde in The Grid Bar: Samstag, 11. November 2023

in The Grid Bar: Samstag, 11. November 2023 Husarenpänz-Party von den Treuen Husaren im Pfarrsaal St. Konrad: Samstag, 25. November 2023

im Pfarrsaal St. Konrad: Samstag, 25. November 2023 Prinzenproklamation des Kölner Dreigestirns 2024 : Sonntag, 7. Januar 2024

: Sonntag, 7. Januar 2024 Herrensitzung der Bürgergarde blau-gold im Pullman Cologne: Sonntag, 7. Januar 2024

im Pullman Cologne: Sonntag, 7. Januar 2024 Korpsapppell der Treuen Husaren im Pullman Cologne: Mittwoch, 3. Januar 2024

im Pullman Cologne: Mittwoch, 3. Januar 2024 Damensitzung der Prinzen-Garde im Gürzenich: Dienstag, 9. Januar 2024

im Gürzenich: Dienstag, 9. Januar 2024 1. Kostümsitzung der Prinzen-Garde im Maritim Hotel: Mittwoch, 10. Januar 2024

im Maritim Hotel: Mittwoch, 10. Januar 2024 Große Prunk- und Kostümsitzung der Treuen Husaren im Gürzenich: Donnerstag, 11. Januar 2024

im Gürzenich: Donnerstag, 11. Januar 2024 Prunk- und Kostümsitzung der Bürgergarde im Congress-Zentrum an der Messe: Samstag, 13. Januar 2024

im Congress-Zentrum an der Messe: Samstag, 13. Januar 2024 Prunksitzung der Prinzen-Garde im Gürzenich: Samstag, 13. Januar 2024

im Gürzenich: Samstag, 13. Januar 2024 Kostümsitzung der Treuen Husaren im Pullmann Cologne: Samstag, 13. Januar 2024

im Pullmann Cologne: Samstag, 13. Januar 2024 Herrensitzung der Prinzen-Garde im Maritim Hotel: Sonntag, 14. Januar 2024

im Maritim Hotel: Sonntag, 14. Januar 2024 Fest in Weiss-Rot der Prinzen-Garde im Gürzenich: Donnerstag, 18. Januar 2024

im Gürzenich: Donnerstag, 18. Januar 2024 Prinzenschwof der Prinzen-Garde in der Wolkenburg: Freitag, 19. Januar 2024

in der Wolkenburg: Freitag, 19. Januar 2024 Kostümsitzung der Prinzen-Garde im Maritim Hotel: Samstag, 20. Januar 2024

im Maritim Hotel: Samstag, 20. Januar 2024 Mädchensitzung der Bürgergarde im Sartory Saal: Sonntag, 21. Januar 2024

im Sartory Saal: Sonntag, 21. Januar 2024 Mädchensitzung der Treuen Husaren im Pullmann Cologne: Donnerstag, 25. Januar 2024

im Pullmann Cologne: Donnerstag, 25. Januar 2024 Kostümsitzung der Bürgergarde im Sartory-Saal: Donnerstag, 25. Januar 2024

im Sartory-Saal: Donnerstag, 25. Januar 2024 Prunksitzung der Prinzen-Garde im Maritim: Samstag, 27. Januar 2024

im Maritim: Samstag, 27. Januar 2024 Nostalgiesitzung der Treuen Husaren im Lindner Hotel: Donnerstag, 1. Februar 2024

im Lindner Hotel: Donnerstag, 1. Februar 2024 Kostümsitzung der Prinzen-Garde im Gürzenich: Donnerstag, 1. Februar 2024

im Gürzenich: Donnerstag, 1. Februar 2024 Weibertanz der Bürgergarde in der Halle Tor 2: Mittwoch, 7. Februar 2024

in der Halle Tor 2: Mittwoch, 7. Februar 2024 Knatsch Verdötsch der Treuen Husaren im Lindner Hotel: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024

im Lindner Hotel: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024 Bock op Jeck der Bürgergarde im Wartesaal am Dom: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024

im Wartesaal am Dom: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024 Jeckmarie der Prinzen-Garde in The Grid Bar: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024

in The Grid Bar: Weiberfastnacht, 8. Februar 2024 SäterDehNeit-Jeck der Treuen Husaren im Lindner Hotel: Karnevalssamstag, 10. Februar 2024

im Lindner Hotel: Karnevalssamstag, 10. Februar 2024 Allemannsjeck der Bürgergarde im Tanzbrunnen: Karnevalssamstag, 10. Februar 2024

im Tanzbrunnen: Karnevalssamstag, 10. Februar 2024 Gardedanz der Prinzen-Garde im Gürzenich: Karnevalssamstag, 10. Februar 2024

Die Veranstaltungen im Kölner Karneval 2024: Ticketverkauf läuft bereits

Der Ticketverkauf für die Karnevalsformate der einzelnen Gesellschaften und Traditionskorps ist bereits gestartet. Karten können unter anderem online bei der jeweiligen Karnevalsgesellschaft gekauft werden. Die Sitzungen, Partys und Bälle sollen es dabei wieder in sich haben, verspricht Pressesprecher Andreas Alper, Pressesprecher der Karnevalsgesellschaft. „Für jeden ist was dabei. Die Programme sind hochkarätig und die Stimmung ist immer hervorragend.“

Ähnlich sieht es bei der Prinzen-Garde aus: „Das große Highlight wird natürlich der Gardedanz sein, wir haben hier ein geändertes Programm, noch mehr 1a Top-Bands im Erdgeschoss, und ein noch lebhafteres Bühnenbild“, sagt Garde-Sprecher Martin Küster. (jw)

