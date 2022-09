Kölner Karneval 2023: Änderungen für beliebten Party-Hotspot im Gespräch

7 Maßnahmen sollen helfen

+ © Thomas Banneyer/dpa Die Politik fordert weitere Sicherheitsmaßnahmen für den Kölner Karneval 2023 in der Zülpicher Straße (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die Zülpicher Straße ist der Party-Hotspot im Kölner Karneval. Doch künftig soll es dort ruhiger zugehen. Dabei sollen sieben Maßnahmen helfen.

Köln – Am 11.11. ist es so weit: Die Sessionseröffnung im Kölner Karneval wird gefeiert. An mehreren Orten in Köln wird dann wieder gefeiert. Dabei gerät jedoch vor allem ein Bereich immer wieder in die Kritik: die Zülpicher Straße. Zehntausende treffen sich hier, um auf den Straßen zu feiern und zu trinken. Dabei kommt es auch immer wieder zu Problemen wie Müll und aggressive Stimmung. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Politik fordert mehrere Maßnahmen, die die Zülpicher Straße sicherer und weniger chaotisch machen sollen.

24RHEIN zeigt die Maßnahmen, die für den Kölner Karneval 2023 im Gespräch sind.

Dabei soll vor allem der traditionelle Karneval helfen. Der Plan: Das Festkomitee Kölner Karneval und die Karnevalsgesellschaften führen im Party-Hotspot karnevalistische Aktivitäten durch, „die Elemente des klassischen Karnevals dort erlebbar machen und die Stimmung vor Ort verändern.“ (jw)