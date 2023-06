130 Jahre Tunnel unter dem Hauptbahnhof Köln haben noch heute eine wichtige Aufgabe

Kilometerlang

Der Hauptbahnhof Köln ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Das wahre Ausmaß erstreckt sich jedoch unter den Gleisen: Ein Labyrinth Tunneln.

Köln – Der Hauptbahnhof Köln gehört zu den größten Bahnhöfen in Deutschland. Die Einfahrt über den Rhein und direkt am Kölner Dom vorbei: einmalig. Doch damit nicht genug: Der Kölner Hauptbahnhof hat so einige Geheimnisse, die wohl nur die wenigsten Besucherinnen und Besucher kennen. Denn unter den Gleisen verbirgt sich ein kilometerlanges Tunnelsystem. Entstanden sind die Tunnel vor über 130 Jahren.

Doch auch heute haben sie eine wichtige Aufgabe. Nur so ist man in der Lage, den „Bahnhof heute überhaupt so betreiben zu können“, sagt Peter Kradepohl, Leiter des Bahnhofsmanagements Köln.

24RHEIN erklärt, was hinter dem geheimen kilometerlangen Tunnel-Labyrinth unter dem Kölner Hauptbahnhof steckt.