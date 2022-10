Köln zieht 30 Straßenbahnen aus dem Verkehr – wegen Brandrisiko

Nach Brand in U-Bahnhof

Auf Köln kommen massive Einschränkungen zu. Dutzende Straßenbahnen werden außer Betrieb genommen. Der Grund: Brandgefahr.

Köln – Anfang Oktober hat eine Stadtbahn der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) im U-Bahnhof Ebertplatz in Köln Feuer gefangen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Dieser Brand hat jetzt, einige Wochen später, Auswirkungen auf ganz Köln: Die KVB zieht rund 30 Bahnen aus dem Verkehr – und das sofort. Betroffen sind die Straßenbahnen der Serie 2300. Der Grund: Es besteht ein Brandrisiko. Die Bahn der KVB-Linie 18, die im Oktober in Brand geraten war, gehörte ebenfalls zu dieser Serie.

24RHEIN zeigt, welche Folgen es hat, dass in Köln jetzt 30 Straßenbahnen aus dem Verkehr gezogen werden.

Die betroffenen Bahnen müssen jetzt nachgerüstet werden, indem ein Software-Update vorgenommen wird. Für Fahrgäste gibt es daher zahlreiche Änderungen im Betrieb der Stadtbahn. So kommen unter anderem kürzere Züge zum Einsatz. (mlu)