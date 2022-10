Kirmes, Bierland, Arsch huh, Halloween: Welche Veranstaltungen in Köln laufen

Die größten Events

Ob Kirmes, Stadtfest oder Bierland: Im Oktober 2022 ist in Köln wieder einiges los. Der Überblick mit den größten Veranstaltungen.

Köln – Im Herbst 2022 wird es in Köln nicht langweilig. Ganz im Gegenteil: Von Kirmes, Konzerten bis hin zum Stadtfest oder Literaturfestival „lit.Cologne“ mit zahlreichen Diskussionen und Lesungen gibt es allerhand zu entdecken. 24HEIN zeigt die Feste und Events im Oktober und November 2022 im Überblick.

Köln: Feste und Veranstaltungen – wichtige Termine im Oktober 2022

Bargrooves feat. DJ Steve – lounge & deep house im Dorint Hotel am Heumarkt: Freitag, 28. Oktober 2022

Bierland – Bierfest ohne TamTam: Freitag, 28. Oktober und Samstag, 29. Oktober 2022

Freitag, 28. Oktober und Samstag, 29. Oktober 2022 Sonic Plus Party feat. Marvin Dallaway & LaVoice + DJ SpeedyJay im Dorint Hotel am Heumarkt: Samstag, 29. Oktober 2022

Bewegungsoffensive – Old School HipHop im Club Subway: Samstag, 29. Oktober

Deutzer Kirmes 2022 im Herbst: Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 6. November 2022

Halloween-Partys am Montag, 31. Oktober: Zum Beispiel „AfterJob Party Halloween Special“ in der Wolkenburg, Simsalabim Magic Halloween Gathering im Odonien, Halloween Party in HALLE Tor 2

Köln: Feste und Veranstaltungen – wichtige Termine im November 2022

Arsch huh 2022: Donnerstag, 10. November

Sessionseröffnung am 11.11.: Freitag, 11. November 2022

Glühweinwanderung in der Südstadt: Ab dem 15. November 2022

Köln: Konzerte in der Lanxess Arena & Flohmarkt-Termine

Übrigens: Neben den zahlreichen Festen finden auch zahlreiche Flohmärkte in Köln statt. Weitere große Events gibt es auch in der Lanxess-Arena – dort können Besucher im Frühjahr zum Beispiel die kölsche Band Brings, Felix Lobrecht oder Dua Lipa live erleben. Einen Überblick, welche Veranstaltungen in der Lanxess Arena stattfinden, gibt 24RHEIN. Hinweis: Ein Fest steht nicht in der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter info@24rhein.de (nb/jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Dieser Text wird laufend aktualisiert.