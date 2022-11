Kirmes, Museumsnacht, Arsch huh: Die Veranstaltungen in Köln

Die größten Events

Ob Kirmes, Konzert oder Sessionseröffnung: Im November 2022 ist in Köln wieder einiges los. Der Überblick mit den größten Veranstaltungen.

Köln – Im November 2022 wird es in Köln nicht langweilig. Ganz im Gegenteil: Von Kirmes, Konzerten bis hin zur Sessionseröffnung oder Weihnachtsmärkten gibt es allerhand zu entdecken. 24HEIN zeigt die Feste und Events im Oktober und November 2022 im Überblick.

Köln: Feste und Veranstaltungen – wichtige Termine im November 2022

Deutzer Kirmes 2022 im Herbst: Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 6. November 2022

Volbeat: Mittwoch, 2. November 2022, in der Lanxess Arena

Cologne Boxing World Cup: Mittwoch, 2. November, bis Samstag, 5. November 2022

Museumsnacht: Samstag, 5. November 2022

Moulin Rouge: Ab Sonntag, 6. November 2022

Arsch huh 2022: Donnerstag, 10. November 2022

Sessionseröffnung am 11.11.: Freitag, 11. November 2022

Glühweinwanderung in der Südstadt: Ab dem 15. November 2022

Weihnachtsmärkte Köln: Ab Donnerstag, 17. November 2022

Köln: Konzerte in der Lanxess Arena & Flohmarkt-Termine

Übrigens: Neben den zahlreichen Festen finden auch zahlreiche Flohmärkte in Köln statt. Weitere große Events gibt es auch in der Lanxess-Arena – dort können Besucher zum Beispiel die kölsche Band Brings, Felix Lobrecht oder Dua Lipa live erleben. Einen Überblick, welche Veranstaltungen in der Lanxess Arena stattfinden, gibt 24RHEIN. Hinweis: Ein Fest steht nicht in der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter info@24rhein.de (nb/jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Dieser Text wird laufend aktualisiert.