Köln: Gamescom, Jeck im Sunnesching und Nippeser Bürgerfest – Events im Überblick

Ob Gamescom, Jeck im Sunnesching oder Nippeser Bürgerfest: Im Sommer 2022 ist in Köln wieder einiges los. Der Überblick mit den größten Veranstaltungen.

Köln – Nach der Corona-Zwangspause und den langen Wintermonaten finden im Sommer in Köln endlich wieder Feste und Veranstaltungen statt. Ob Festival, Stadtfest oder Konzerte. Auch zahlreiche Straßen- und Veedelsfeste werden in Köln 2022 wieder gefeiert. Zudem starten die Open-Air-Kinos in Köln endlich wieder. 24RHEIN zeigt alle Termine für Feste und Veranstaltungen in Köln im Überblick.

Köln: Feste und Veranstaltungen – wichtige Termine im August und September 2022

Jeck im Sunnesching in Bonn: Samstag, 27. August 2022

Gamescom 2022: Bis Sonntag, 28. August 2022

Gamescom City Festival: Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August 2022

Rausgegangen Festival – „Zusammen Leuchten“ an der Südbrücke: Samstag, 27. August 2022

VRS-Fest am Tanzbrunnen: Samstag, 27. August 2022

Lindenthaler Sommerfest, ehemals Lindenthaler Flair: Samstag, 27. August bis Sonntag, 28. August

Jeck im Sunnesching – Das jeckste Sommerspektakel: Samstag, 3. September 2022

Üvverm Horizont – Open-Air-Fest am Flughafen Köln-Bonn: Samstag, 3. September 2022

Carrée-Fest: Samstag, 3. September und Sonntag, 4. September 2022

Straßenfest Landmannstraße: Freitag, 9. September bis Sonntag, 11. September 2022

Nippeser Bürgerfest: Straßenfest Neusser Straße: Samstag, 10. September bis Sonntag, 11. September 2022

Herthastraßenfest in Zollstock: Samstag, 10. September

Blockparty an der Lindenstraße: Samstag, 10. September

NeuehrenFest: Samstag, 10. September bis Sonntag, 11. September

Lindenthaler Sommertage: Sonntag, 11. September bis Sonntag, 25. September 2022

Weinfestival Südbrücke: Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September 2022

Rodenkirchener Kunstmeile: Sonntag, 25. September 2022

Herbstfest in Rath und Heumar: Sonntag, 25. September 2022

Dä längste Desch vun Kölle: Samstag, 17. September und Sonntag, 18. September 2022

Köln‘s größtes Straßenfest Dellbrücker Festmeile: Samstag, 24. und Sonntag, 25. September 2022

Köln: Konzerte in der Lanxess Arena & Flohmarkt-Termine

Übrigens: Neben den zahlreichen Festen finden im Frühjahr auch bereits wieder zahlreiche Flohmärkte in Köln statt. Weitere große Events gibt es auch in der Lanxess-Arena – dort können Besucher im Frühjahr zum Beispiel die kölsche Band Brings, Felix Lobrecht oder Dua Lipa live erleben. Einen Überblick, welche Veranstaltungen in der Lanxess Arena stattfinden, gibt 24RHEIN.

Köln: Vergangene Veranstaltungen

Hinweis: Ein Fest steht nicht in der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter info@24rhein.de (nb/jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Dieser Text wird laufend aktualisiert.