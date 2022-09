Herbstfeste und Kürbisausstellungen in Köln und NRW

Hürth, Eifel, Düsseldorf

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Das Wochenendprogramm für den Herbst steht: Zahlreiche Herbstfeste und Kürbisausstellungen sind im September und Oktober in Köln und NRW geplant.

Köln – Auch in Köln und NRW ist der Herbst angekommen – und mit ihm die kürzeren Tage und niedrigen Temperaturen. Doch das ist kein Hindernis für einen entspannten, langen Herbstspaziergang. Dafür besonders geeignet sind die Herbstfeste im September und Oktober, unter anderem beim Krewelshofer Kürbisfest und dem Herbstfest auf dem Gertrudenhof. Dort dreht sich gerade alles um das Thema Kürbis: riesige Kürbisausstellungen, Kürbisschnitzen für Kinder und sogar ein Kürbiscafé mit Leckereien direkt vom Hof. Hier gibt es alle Infos zum Programm, Öffnungszeiten, Anfahrt und Preisen.

+ Zum Start des Herbstes eröffnet der Krewelshof in der Eifel 2022 seine Kürbisausstellung (Archivbild). © Henning Kaiser/dpa

Größte Kürbisausstellung in NRW: Der Krewelshof in Mechernich

Ein Wochenend-Ausflug in die Eifel lohnt sich besonders in den Herbstmonaten. Dann kann man sich nämlich auf dem Krewelshof in Mechernich die größte Kürbisschau in NRW ansehen. Über 100.000 Kürbisse werden auf dem Hofgelände in Form von aufwändigen Waldbewohnern wie Fuchs, Hase oder Eichhörnchen ausgestellt. „Wundersame Waldwesen“ ist der Name der Kürbisschau 2022. Das Highlight des Krewelshofs ist und bleibt aber die Kürbispyramide, auch „Pumpkin Pyramide“ genannt. Die ist seit jeher ein beliebtes Fotomotiv.

Kinder können sich wiederum auf das Kürbisschnitzen freuen und sich so schon mal auf Halloween (31. Oktober) einstimmen. Geschnitzt werden kann jeden Samstag im September und auch in den Herbstferien (4. Oktober bis 15. Oktober), am Standort Eifel und Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis).

Wo? Krewelshof 1, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen)

Krewelshof 1, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen) Öffnungszeiten? Seit dem 1. September 2022, täglich geöffnet von 11 bis 17:30 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Seit dem 1. September 2022, täglich geöffnet von 11 bis 17:30 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr Eintritt? Wochenende & Feiertage: 7 Euro, Eltern-Kind-Karte (2 Eltern, 2 Kinder): 22 Euro, Wochentage: 6 Euro, Eltern-Kind-Karte: 19 Euro

Wochenende & Feiertage: 7 Euro, Eltern-Kind-Karte (2 Eltern, 2 Kinder): 22 Euro, Wochentage: 6 Euro, Eltern-Kind-Karte: 19 Euro Anfahrt? RE22 bis Euskirchen Bahnhof, von da die Buslinie 808 bis „Mechernich Rwz“

Kürbisparadies und Streichelzoo: Der Gertrudenhof in Hürth

+ Ein beliebtes Fotomotiv im Herbst: die Kürbispyramide (Symbolbild). © Horst Ossinger/dpa

Wer noch das perfekte herbstliche Fotomotiv sucht, ist beim Gertrudenhof genau richtig. Auf dem Erlebnisbauernhof in Hürth gibt es seit dem 2. September 2022 unter anderem den großen Kürbismarkt, die beliebte Kürbispyramide und den sogenannten „Pumpkin Bay“ mit verschiedenen Kürbis-Hüpfburgen für Kinder. Stärken kann man sich im Kürbiscafé, in dem es rund um das bunte Gemüse geht.

Auf der Schlemmermeile im Hof findet man weitere herbstliche Leckereien, wie zum Beispiel Kürbissuppe, Kürbis-Flammkuchen und zum Nachtisch ein Kürbiseis. Neben heißen Getränken wird auch ein besonderer Kürbis-Secco angeboten. Zudem können dort sowohl Erwachsene als auch Kinder Alpakas, Pferde und auch Schafe im Gnadenhof-Streichelzoo besuchen und füttern.

Wo? Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis)

Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis) Öffnungszeiten Bauernmarktgelände : Montag bis Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr

: Montag bis Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr Öffnungszeiten Erlebnisgelände (Streichelzoo) : Täglich von 9:30 bis 18:30 Uhr

: Täglich von 9:30 bis 18:30 Uhr Eintritt? Bauernmarktgelände ist kostenlos, Erlebnisgelände: Wochentage 5,90 Euro & Wochenende 7,90 Euro (Nach 17 Uhr nur 3,90 Euro), online und vor Ort

Bauernmarktgelände ist kostenlos, Erlebnisgelände: Wochentage 5,90 Euro & Wochenende 7,90 Euro (Nach 17 Uhr nur 3,90 Euro), online und vor Ort Anfahrt? Mit der KVB-Linie 18 bis Efferen, von da mit der Buslinie 712 bis „Hürth Graf-Stauffenberg-Straße“

Der Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey

+ In der Burg Satzvey wird am 1. und 2. Oktober ein Herbst- und Reitermarkt veranstaltet. © Rainer Jensen/dpa

Auf der Burg Satzvey wird am 1. und 2. Oktober passend zur Location ein Pferde- und Reitermarkt veranstaltet. Neben Livemusik erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Stände und ein buntes Programm für Kinder. Für Stärkung und Bier vom Fass wird auf dem Gelände der mittelalterlichen Wasserburg in Mechernich ebenfalls gesorgt.

Adresse? An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen)

An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen) Wann? Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober 2022, von 11 bis 18 Uhr

Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober 2022, von 11 bis 18 Uhr Eintritt? Erwachsene: 12 Euro, Kinder 5 Euro (bis 4 Jahre frei)

Erwachsene: 12 Euro, Kinder 5 Euro (bis 4 Jahre frei) Anfahrt? RB24 bis Satzvey

Events und Veranstaltungen 2022 in Köln: Nicht nur Herbstfeste werden in Köln 2022 wieder gefeiert. Auch auf andere Events können sich die Kölnerinnen und Kölner wieder freuen. Ein Überblick über die Feste, Events und Veranstaltungen 2022 in Köln zeigt 24RHEIN im Überblick.

Der Herbstmarkt auf Schloss Paffendorf in Bergheim

+ Das Schloss Paffendorf bietet auf dem Herbstmarkt Anfang Oktober neben Kürbissen auch über Stände mit Wein und Kleidung an. © Marius Becker/dpa

Auch auf dem beliebten Ausflugsziel Schloss Paffendorf in Bergheim findet man dieses Jahr bunte Kürbisse. Am ersten Oktoberwochenende können Besucherinnen und Besucher durch 70 verschiedene Stände spazieren und die Gastronomie des Schlosses lädt zum Verweilen ein. Neben Wein und Pralinen findet man bei den Ausstellern auch herbstliche Deko, Pflanzen, exklusiven Schmuck und Kleidung für die kalten Wintermonate.

Adresse? Burggasse, 50126 Bergheim (Rhein-Erft-Kreis)

Burggasse, 50126 Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) Wann? Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober, 11 bis 18 Uhr Eintritt? 5 Euro, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren

5 Euro, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren Anfahrt? RB38 bis Paffendorf

Herbstfeste in NRW im September und Oktober – Auswahl

Krewelshofer Kürbisfest (Mechernich): seit Donnerstag, 1. September 2022

Herbstfest auf dem Gertrudenhof (Hürth): seit Freitag, 2. September 2022

Herbstfest im Kloster Kamp (Kreis Wesel): Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September 2022

Apfel- und Gartenfest auf dem Gartenhof Becker (Pulheim): Samstag, 17. bis Sonntag, 18. September 2022

Apfelfest auf Hof Schumacher (Erftstadt): Samstag, 24. bis Sonntag, 25. September 2022

Herbst- und Musikfest in Rath/Heumar: Samstag, 24. bis Sonntag, 25. September 2022

Schlossherbst auf Schloss Dyck (Rhein-Kreis-Neuss): Freitag, 30. September bis Sonntag, 9. Oktober

Herbstmarkt auf Burg Satzvey (Mechernich): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich (Rösrath): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Paffendorf (Bergheim): Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Oktober

Herbstpartie auf der Burg Trips (Geilenkirchen): Samstag, 1. bis Montag, 3. Oktober

Apfeltag im Brückenkopf-Park (Jülich): Sonntag, 2. Oktober

Herbstzauber in Krefeld: Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Oktober

Opladener Herbstmarkt: Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Oktober

Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof (Leichlingen): Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstmarkt auf dem Rittergut Birkhof (Korschenbroich): Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstmarkt in Frechen: Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Oktober

Herbstlicher Schlosszauber auf Schloss Morsbroich (Leverkusen): Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Oktober

Herbstmarkt in Düren: Sonntag, 23. Oktober

Herbstkirmes in Köln-Deutz: Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 6. November 2022

(spo)

Rubriklistenbild: © Henning Kaiser/dpa