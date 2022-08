NRW dreht Heizung runter – so trifft das Energie-Sparen die Bürger

Wie sparen Städte Energie?

+ © Maja Hitij/dpa In einigen NRW-Städten wird es künftig dunkler als sonst – denn aufgrund der Energie-Krise setzen einige Metropolen die Außenbeleuchtung der Gebäude aus. (Archivbild vom Kölner Dom 2015) © Maja Hitij/dpa

Energie sparen – das wollen in diesem Jahr auch die NRW-Städte Köln, Bonn, Duisburg und Dortmund. Doch wie genau? Und wie betrifft das die Bürger?

Köln – Wenn die Tage schneller dunkel und die Temperaturen kühler werden, beginnt für viele Menschen eine ungemütliche Zeit. Dieses Jahr wird es sogar besonders ungemütlich – denn aufgrund der Energie-Krise wollen auch Städte Gas und Strom sparen. Das bedeutet auch: weniger Heizen, weniger Beleuchtung.

24RHEIN erklärt, wie die NRW-Städte Energie sparen wollen und wie Bürger davon betroffen sind.

In zahlreichen NRW-Städten haben die jeweiligen Krisenstäbe bereits Sparmaßnahmen ausgetüftelt. Fest steht: Es schadet nicht, in diesem Jahr ein paar dickere Pullis anzuziehen. Denn auch in manchen städtischen Bürogebäuden wird es im Herbst und Winter 2022 kühler werden, als sonst. (nb)