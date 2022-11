Was Köln in der Adventszeit zu bieten hat – die Tipps im Überblick

Weihnachtsmärkte, Zoo, Gertrudenhof

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Wer noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung ist, für den gibt es einige winterliche Ausflugsziele in Köln, die garantiert Lust auf Weihnachten machen.

Köln – Advent, Advent ein Lichtlein brennt: Gerade zur Weihnachtszeit möchte man viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Neben den gemütlichen Abenden zu Hause, gibt es aber auch einige schöne Aktivitäten in Köln, die man draußen machen kann. Ob eine gemütliche Glühweinwanderung, ein Besuch auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten oder ein Ausflug zum Gertrudenhof. 24RHEIN zeigt Tipps, wie man so richtig in Weihnachtsstimmung kommt.

Tipps für den Advent in Köln im Überblick

Adventsfahrt über den Rhein

Spaziergang durch den Christmas Garden im Kölner Zoo

Weihnachtsmärkte in Köln

Weihnachtsparadies auf dem Gertrudenhof

Glühweinwanderungen durch Köln

Ein Besuch beim Streichelzoo in Porz

Tropischer Winterspaziergang in der Flora

Schlittschuhlaufen im Lentpark

Eine Adventsfahrt über den Rhein

Wer dachte, Schiffsfahrten machen nur im Sommer Spaß, der hat noch nie eine Adventsfahrt mitgemacht. Dem Vorweihnachtlichen-Trubel entfliehen und gemütlich über den Rhein fahren: Die weihnachtlichen Schiffstouren mit dem KD Eventschiff laufen ab dem 18. November einen Monat lang. Neben der Aussicht auf den Rhein wird es auch Live-Musik sowie Essen und Getränke geben. Ein besonderes Highlight, das Kinderaugen strahlen lässt: Der Nikolaus wird mit an Bord sein.

Zeitraum: Freitag, 18. November bis Sonntag, 18. Dezember 2022, donnerstags bis sonntags (Abendfahrten enden am 17. Dezember)

Freitag, 18. November bis Sonntag, 18. Dezember 2022, donnerstags bis sonntags (Abendfahrten enden am 17. Dezember) Nachmittagsfahrt: Einlass 15 Uhr, Abfahrt 15:30 Uhr, Rückkehr 17:30 Uhr

Einlass 15 Uhr, Abfahrt 15:30 Uhr, Rückkehr 17:30 Uhr Abendfahrt: Einlass 19:30 Uhr, Abfahrt 20 Uhr, Rückkehr 22:20, Veranstaltung endet um 23:30 Uhr

Einlass 19:30 Uhr, Abfahrt 20 Uhr, Rückkehr 22:20, Veranstaltung endet um 23:30 Uhr Wo? Am Rheinufer der Kölner Altstadt

Am Rheinufer der Kölner Altstadt Ticketpreis Nachmittagsfahrt: Erwachsener, 21 Euro, Kinder 6 Euro, online

Erwachsener, 21 Euro, Kinder 6 Euro, online Ticketpreis Abendfahrt: Donnerstags 79 Euro, freitags und samstags 89 Euro (all-inclusive), online

Spaziergang durch den Christmas Garden im Kölner Zoo

+ Das Lichtermeer im Christmas Garden des Kölner Zoos kann ab dem 17. November bestaunt werden (Archivbild). © Oliver Berg/dpa

Auch der Kölner Zoo hat seit dem 17. November ein weihnachtliches Programm: Der Christmas Garden ist eine weihnachtliche Lichtershow, bei der aufwändige Lichtinstallationen Besucher in eine Weihnachtswelt eintauchen lassen. Außerdem sorgt der Kölner Zoo an verschiedenen weihnachtlich dekorierten Imbissständen für herzhafte oder süße Speisen. Auch für winterliche warme Getränke wie Glühwein oder heiße Schokolade wird an den Stationen des Rundwegs gesorgt.

Zeitraum: Donnerstag, 17. November 2022 bis Sonntag, 15. Januar 2023

Donnerstag, 17. November 2022 bis Sonntag, 15. Januar 2023 Öffnungszeiten: Täglich von 17 bis 21:30 Uhr

Täglich von 17 bis 21:30 Uhr Geschlossen: 21. bis 22. November, 28 bis 29. November, 24. Dezember, 31. Dezember 2022

21. bis 22. November, 28 bis 29. November, 24. Dezember, 31. Dezember 2022 Eintritt: Erwachsener 19,50 bis 23,50 Euro, Kinder 15 bis 19 Euro, online

Erwachsener 19,50 bis 23,50 Euro, Kinder 15 bis 19 Euro, online Adresse: Riehler Str. 173, 50735 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes)

Riehler Str. 173, 50735 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes) Anfahrt: mit der KVB-Linie 18 oder Buslinie 140 bis Haltestelle „Zoo/Flora“

In der Adventzeit über die Kölner Weihnachtsmärkte schlendern

+ In Köln gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte, die bereits Mitte November 2022 starten, so auch am Kölner Dom. (Archivbild) © Christoph Hard/Future Image/Imago

Was in der Winterzeit natürlich nicht fehlen darf, ist ein Besuch auf den Kölner Weihnachtsmärkten dieses Jahr. In Köln gibt es in fast jedem Stadtteil einen: Ob am Kölner Dom, in der Südstadt oder über den Dächern Kölns – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben beliebten Klassikern wie Glühwein, Punsch und Crepes, hält jeder Weihnachtsmarkt ein ganz eigenes, buntes Programm bereit. Der Weihnachtsmarkt am Heumarkt hat sogar noch im neuen Jahr geöffnet.

Weihnachtsmärkte NRW 2022 Alle Weihnachtsmarkt-Termine in Nordrhein-Westfalen zeigt 24RHEIN im Überblick.

Adventszeit in Köln: Glühweinwanderungen durch die Veedel

Glühwein in die Hand und los: Die Glühweinwanderung ist eine Alternative für diejenigen, die den Menschenmassen auf den vollen Weihnachtsmärkten entfliehen wollen. Die Glühweinwanderung in der Südstadt ist bereits im vollen Gange – aber auch andere Viertel machen mit. Im Agnesviertel, im Belgischen Viertel und in Neuehrenfeld bieten Bars und Kneipen Routen für die eigene Glühweinwanderung durch Köln an.

Glühweinwanderung in der Südstadt (Stadtbezirk Köln Innenstadt)

(Stadtbezirk Köln Innenstadt) Glühweinwanderung im Agnesviertel (Stadtbezirk Köln Innenstadt)

(Stadtbezirk Köln Innenstadt) Glühweinwanderung im Belgischen Viertel (Stadtbezirk Köln Innenstadt)

(Stadtbezirk Köln Innenstadt) Glühweinwanderung im Neuehrenfeld (Stadtbezirk Köln Ehrenfeld)

Weihnachtsparadies auf dem Gertrudenhof in Hürth

Der Gertrudenhof in Hürth ist ein beliebtes Ausflugsziel: Während im Oktober noch Kürbispyramiden auf dem Hof standen, findet nun der große Winterzauber mit Weihnachtsausstellungen, Hüpfburgen und liebevoll dekorierten Weihnachtshütten statt. Tickets gibt es auf der Seite des Erlebnisbauernhofs. Hausgemacht Speisen wie Flammkuchen, Grünkohleintopf und frisch gebackene Waffeln runden das Angebot ab. Als besonderes Highlight besuchen eine Schneekönigin und ihr Schneemann den Hof.

Zeitraum: Samstag, 12. November bis Sonntag, 8. Januar 2023

Samstag, 12. November bis Sonntag, 8. Januar 2023 Öffnungszeiten: 10 bis 19 Uhr

10 bis 19 Uhr Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis)

Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim (Rhein-Erft-Kreis) Anfahrt: mit der KVB-Linie 18 bis Efferen, von da mit der Buslinie 712 bis „Hürth Graf-Stauffenberg-Straße“

mit der KVB-Linie 18 bis Efferen, von da mit der Buslinie 712 bis „Hürth Graf-Stauffenberg-Straße“ Eintritt: Tagesticket 7,90 Euro, Late Ticket (ab 17 Uhr) 5,90 Euro, Kinder unter 3 Jahren kostenlos

Adventszeit in Köln: Schlittschuhlaufen im Lentpark

+ Ab 19 Uhr beginnt samstags im Lentpark eine Eisdisco für Groß und Klein (Symbolbild). © Stefan Ziese/imago

Eislaufen gehört zum Winter einfach dazu. Genug Platz hat man dafür im Lentpark. Ob mit dem Partner oder der Familie über das Eis gleiten – zusammen macht es auf jeden Fall doppelt so viel Spaß. Der Lentpark besitzt eine 260 Meter lange und acht Meter breite Eishochbahn, die sowohl durch die Eishalle als auch durch das Hallenbad führt. Und wenn das Kind noch etwas länger bleiben möchte: Samstags startet ab 19 Uhr die Eisdisco für Groß und Klein.

Adresse: Lentstraße 30, 50668 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes)

Lentstraße 30, 50668 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes) Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr

Montag bis Freitag 8:30 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr Eisdisco: Samstags, 19 bis 22 Uhr, 11,60 Euro

Samstags, 19 bis 22 Uhr, 11,60 Euro Zeitraum: September bis April

September bis April Eintritt: Erwachsener 11,70 Euro, Kinder 7,60 Euro, ab 2 Stunden, Schlittschuhverleih 5,50 Euro

Erwachsener 11,70 Euro, Kinder 7,60 Euro, ab 2 Stunden, Schlittschuhverleih 5,50 Euro Anfahrt: mit KVB-Linie 16 bis „Reichenspergerplatz“

Ein Besuch beim Streichelzoo in Porz-Zündorf

Ein tierisches Erlebnis für die ganze Familie. Auch im Winter ist Rolf‘s Streichelzoo im linksrheinischen Stadtteil Porz ein schönes Ausflugsziel – denn dort gibt es neben Eseln und Hasen sogar Kängurus und Lamas zu sehen. Die Idee hinter dem Mini-Zoo war eigentlich eine Papageien-Auffangstation. Über 100 Vögel konnten dort ein neues Zuhause finden. Mit den Jahren kamen auch andere Tiere dazu und so entwickelte sich die Auffangstation zu einem kleinen Streichelzoo, wo süße Tiere gefüttert und gestreichelt werden können.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen

Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen Adresse: Tulpenweg 25-27, 51143 Köln (Stadtbezirk Köln Porz)

Tulpenweg 25-27, 51143 Köln (Stadtbezirk Köln Porz) Anfahrt: mit der KVB-Linie 7 bis „Rosenhügel“

mit der KVB-Linie 7 bis „Rosenhügel“ Eintritt: Erwachsener 3 Euro, Kinder ab 2 Jahren 2 Euro

Tropischer Winterspaziergang in der Flora

+ Auch im Winter lässt sich ein schöner Spaziergang durch die Flora in Köln machen (Archivbild). © Sven Simon/imago

Auch in den kälteren Monaten lohnt sich ein Spaziergang im Botanischen Garten der Kölner Flora. Auf über elf Hektar gibt es einiges zu sehen: die vielen Gewächshäuser, der große Wintergarten und die traumhafte Blumenlandschaft, die im Winter zwar nicht mehr ganz so blüht, aber trotzdem schön anzusehen ist. Insgesamt gibt es im Botanischen Garten und der Flora mehr als 10.000 Pflanzenarten zu sehen. Der Eintritt für Besucher ist kostenlos.

Adresse: Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes)

Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln (Stadtbezirk Köln Nippes) Öffnungszeiten Garten: 8 Uhr bis Sonnenuntergang

8 Uhr bis Sonnenuntergang Öffnungszeiten Subtropenhaus: 10 bis 18 Uhr

10 bis 18 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Anfahrt: mit der KVB-Linie 18 oder Buslinie 140 bis Haltestelle „Zoo/Flora“

Und wer nach besonderen Weihnachtsmärkten rund um Köln sucht, findet zum Beispiel einen historischen Markt in Bad Münstereifel. (spo) Fair und unabhängig informiert, was in Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Bihlmayerfotografie & blickwinkel/imago