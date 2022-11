Klinikum in Dortmund für ABC-Einsatz abgeriegelt – ein Schwerverletzter

Vorfall in Notaufnahme

Die Feuerwehr musste einen Teil des Klinikums Nord in Dortmund am Samstag absperren. Grund war ein Schwerverletzter in der Notaufnahme.

Dortmund – Blaulicht ist am Klinikum Nord in Dortmund nichts Neues. Dass die Feuerwehr für einen Chemie-Einsatz anrücken muss, ist allerdings nicht alltäglich. Genau für einen solchen ABC-Einsatz musste am Samstagmorgen (5. November) jedoch vorübergehend die Notaufnahme abgesperrt werden.

Klinikum Nord in Dortmund für Einsatz der Feuerwehr abgesperrt

Auslöser war demnach ein Patient, der eine unbekannte Flüssigkeit getrunken hatte und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert wurde. In der Notaufnahme soll er diese dann erbrochen haben, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund gegenüber RUHR24.

„Die Feuerwehr musste die Flüssigkeit analysieren“, sagte der Sprecher. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen ätzenden Stoff gehandelt habe. Was genau der Mann zu sich genommen hatte, ist unklar.

Verletzter Mann erbricht in Notaufnahme in Dortmund eine ätzende Flüssigkeit

Von der Substanz sei jedoch keine Gefahr für andere Personen ausgegangen. Der Mann sei durch die Aktion jedoch schwer verletzt worden.

+ Das Klinikum Nord in Dortmund musste von der Feuerwehr abgeriegelt werden. © Markus Wüllner/news4 Video-Line

Ein Teil des Klinikums Nord in Dortmund musste für den Großeinsatz gesperrt werden. Rettungswagen konnten die Klinik nach Informationen unserer Redaktion aber weiterhin anfahren. Seit 12.45 Uhr ist der Einsatz der Feuerwehr allerdings wieder beendet.

Zuletzt musste die Feuerwehr Dortmund zu einem Brand nahe dem Klinikum Nord ausrücken. Das Feuer auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers hatte für Geruchsbelästigung in der Klinik gesorgt.

Rubriklistenbild: © Markus Wüllner/news4 Video-Line