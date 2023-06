Fronleichnamskirmes Oberhausen 2023: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Feuerwerk, Fahrgeschäften

7. bis 12. Juni

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023 in Oberhausen startet. Diesmal wird es fünf neue Attraktionen geben. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Fahrgeschäften und Feuerwerk im Überblick.

Oberhausen – Die freien Tage rund um Fronleichnam nutzen viele Menschen gerne für einen Besuch einer Kirmes. Über den Feiertag am Donnerstag (8. Juni) finden gleich mehrere Volksfeste in NRW statt. Ab dem 7. Juni geht es auch in Oberhausen los: Besucher können sich auf die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023 freuen – das Volksfest findet bereits zum 192. Mal statt und bringt Tausende von Menschen im Oberhausener Stadtteil Sterkrade zusammen. Was hat die Fronleichnamskirmes zu bieten?

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023 im Überblick ► Wo findet die Kirmes statt? Die Fronleichnamskirmes findet mitten im Oberhausener Stadtteil Sterkrade (NRW) statt (u.a. entlang der Brandenburger Straße/am Eugen-Zur-Nieden-Ring) ► Wann findet die Kirmes statt? Die Kirmes startet am Mittwoch, 7. Juni und läuft bis Montag, 12. Juni 2023 ► Gibt es ein Feuerwerk? Es wird ein großes Abschlussfeuerwerk auf der Kirmes am 12. Juni geben ► Gibt es einen Familientag? Am 10. Juni ist Familientag mit kleinen Geschenken und besonderen Aktionen ► Für Nordrhein-Westfalen wurden bereits verschiedene Kirmes-Termine für 2023 angekündigt

Fronleichnamskirmes Oberhausen 2023: Die Öffnungszeiten der Kirmes in Sterkrade

+ Die Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade startet am 7. Juni 2023. © Werner Otto/imago

Gegen 17 Uhr wird die Fronleichnamskirmes in Oberhausen am 7. Juni offiziell eröffnet. Dann gibt es eine besondere „Happy Hour“, bei der es von 15 bis 17 Uhr viele Vergünstigungen an Fahrgeschäften und Ausschankbetrieben geben wird. Als großes Finale wird ein bunte Abschlussfeuerwerk über die Kirmes in die Luft geschossen. Besucher können sich auf lange Öffnungszeiten freuen. Am Wochenende hat die Kirmes bis 2 Uhr geöffnet.

Mittwoch, 7. Juni : 15 Uhr bis 2 Uhr

: 15 Uhr bis 2 Uhr Donnerstag, 8. Juni : ca. 11 Uhr bis 24 Uhr

: ca. 11 Uhr bis 24 Uhr Freitag, 9. Juni : 11 Uhr bis 2 Uhr

: 11 Uhr bis 2 Uhr Samstag, 10. Juni : 11 Uhr bis 1 Uhr

: 11 Uhr bis 1 Uhr Sonntag, 11. Juni : 11 Uhr bis 24 Uhr

: 11 Uhr bis 24 Uhr Montag, 12. Juni: 11 Uhr bis 24 Uhr

Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023: Welche Fahrgeschäfte gibt es in Oberhausen?

Auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes finden mehr als 20 Fahrgeschäfte ihren Platz in Oberhausen. Neu dabei ist unter anderem der „Big Spin“, bei dem Besucher einen freien Fall aus zwölf Metern Höhe erleben. Beim „Excalibur“ wird man thematisch in die Tafelrunde rund um den mythischen König Artus versetzt, die Riesenschaukel hat ein Schwunghöhe von bis zu 47 Metern. Bei „Crazy Island“ müssen sowohl Kinder als auch Erwachsene in einem 470 Quadratmeter großen Laufgeschäft 50 Hindernisse überwinden. Auch die „Villa Wahnsinn“ ist ein Laufgeschäft, auf zwei Etagen gibt es wackelige Untergründe und ein verwirrendes Spiegel-Labyrinth. „Escape“ ist ein rasantes Fahrgeschäft: Die Sitze der Besucher drehen sich auch um die eigene Achse.

+ Die Riesenschaukel Excalibur ist ein Highlight unter den Fahrgeschäften auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen. (Archivbild) © Rüdiger Wölk/imago

Airwolf

Auf Manitous Spuren

Autoscooter Diamond

Riesenrad Bellevue

Big Spin

Break Dance

Der Twister

Excalibur

Hangover The Tower

High Impress

Kesseltanz

Nessy

Raupenbahn

Scooter

Shake & Roll

Wellenflug

Wilde Maus

Crazy Island

Die Große Geisterbahn

Escape

Villa Wahnsinn

Willi der Wurm

Fronleichnamskirmes Oberhausen: Wann ist das Feuerwerk?

Das bunte Feuerwerk ist der krönende Abschluss der Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade. Gut 15 Minuten wird es dauern, los geh es Montagabend (12. Juni) ab etwa 23 Uhr.

Abschlussfeuerwerk Fronleichnamskirmes: Montag, 12. Juni 2023, gegen 23 Uhr

Familientag und „Happy Hour“ bei der Sterkrader Fronleichnamskirmes 2023

„Happy Hour“: Mittwoch, 7. Juni 2023 von 15 bis 17 Uhr

Mittwoch, 7. Juni 2023 von 15 bis 17 Uhr Familientag: Samstag, 10. Juni 2023

Gleich zwei besondere Aktionen gibt es auf der Kirmes in Oberhausen. Neben der „Happy Hour“, die für zwei Stunden Vergünstigungen am ersten Tag anbietet, wird es auch einen Familientag geben – wenn auch keinen klassischen. Anstelle von Rabatten wird es an dem Samstag (10. Juni) unter anderem kleine Geschenke, Schminkaktionen, Luftballonfiguren und besonderen Darbietungen für Kinder geben. (spo)

