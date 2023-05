Karstadt Dortmund: Schilder verkünden überraschende Botschaft

Nach erneuter Pleite

Karstadt in Dortmund scheint vorerst gerettet zu sein. Das verkünden zumindest Schilder an den Eingängen des großen Kaufhauses in der Innenstadt.

Dortmund – Nach der erneuten Pleite des Unternehmens Galeria Karstadt Kaufhof war die Zukunft des Standorts Dortmund lange ungewiss. Am Donnerstag (25. Mai) dann offenbar die Wende: An den Eingängen zum Karstadt in Dortmund werden am Mittag Schilder aufgehängt. RUHR24 kennt die Details.

Karstadt in Dortmund offenbar gerettet: Schilder verkünden „gute Nachrichten“

Auf den Schildern am Eingang zu Karstadt ist zu lesen: „Hallo Dortmund! Gute Nachrichten! Wir bleiben auch in Zukunft eure 1. Einkaufsadresse. Wir freuen uns sehr, weiter für euch da zu sein.“ (Alle Wirtschaftsnachrichten aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

+ Schilder verkünden die Rettung von Karstadt in Dortmund. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Diese Nachricht kommt überraschend. Denn erst Ende April war das Aus für Karstadt in Dortmund verkündet worden. Rund 160 Angestellte erhielten die Kündigung. Zuvor hatten sich bereits Ratsvertreter und Stadtverwaltung für den Erhalt eingesetzt. Wie die Wende für Galeria Karstadt Kaufhof nun erreicht wurde, ist bislang noch unklar.

Galeria Karstadt Kaufhof: Aus in Dortmund abgewendet – Cityring und Stadtspitze nehmen Stellung

Während für das Unternehmen Karstadt Galeria Kaufhof und die Mitarbeiter in Dortmund der Schlingerkurs damit vorerst weitergeht, sehen die Händler in der Stadt den Erhalt von Karstadt positiv: „Das ist wirklich eine sehr gute Nachricht und ein wichtiger Baustein zur weiteren Umstrukturierung der Innenstadt“, kommentiert Cityring-Vorsitzender Tobias Heitmann die Entwicklung in einer ersten Stellungnahme.

Auch die Industrie- und Handelskammer Dortmund (IHK) ist zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass es offenbar zu einer Einigung zwischen Vermieter und Karstadt gekommen ist. Damit bleibt ein zentraler Anziehungspunkt in der Dortmunder Innenstadt erhalten“, teilt Simone Bergmann, IHK-Geschäftsführerin Handel, am Donnerstag mit.

Die Stadt Dortmund will am Freitag (26. Mai) bei einer großen Pressekonferenz über die neuen Entwicklungen bei Karstadt berichten.

