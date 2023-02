Aktuelle News zum Kölner Karneval: Was am Donnerstag bei der KVB gilt

Der News-Ticker

Karneval kompakt: Die KVB hat für Karneval ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet. Auf vielen Bus- und Bahnlinien gibt es Einschränkungen.

Köln – In Köln wird wieder geschunkelt und gesungen. Jetzt kann endlich wieder wie gewohnt gefeiert werden. Aktuell finden täglich Sitzungen, Partys und Veranstaltungen im Kölner Karneval statt. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für Weiberfastnacht und Rosenmontag. Aber was passiert gerade in der bunten Karnevalswelt und was muss ich für den Kölner Karneval 2023 wissen? Alle jecken News im Überblick gibt es hier in Karneval kompakt.

Karneval kompakt: Änderung des KVB-Konzepts für Kölner Karneval

Karneval kompakt vom 13. Februar: Für den Kölner Karneval 2023 hat die KVB ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet, nachdem es am 11.11. bei der Sessionseröffnung zu einem Chaos bei der KVB in Köln gekommen war. Auf vielen Bus- und Bahnlinien gibt es Einschränkungen. 24RHEIN gibt einen Überblick, an welchen Tagen es zu Änderungen im KVB-Netz kommt.

+ An Karneval gilt ein besonderes KVB-Konzept (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Karneval kompakt: Stadt-Kampagne soll vor Chaos auf der Zülpi schützen

Karneval kompakt vom 13. Februar: In wenigen Tagen ist es so weit: an Weiberfastnacht strömen wieder unzählige Jecken auf die Zülpicher Straße und ins sogenannte Kwartier Latäng. Um das Chaos zu verhindern, hat die Stadt Köln das Sicherheitskonzept überarbeitet und eine neue Respektkampagne gestartet – mit bekannten Gesichtern. Mit dabei: Arbeitnehmer der AWB, Club-Besitzerin Claudia Wecker und Frontman von Cat Ballou Oliver Niesen.

„Wer bei uns im Kwartier Latäng oder woanders in der Stadt feiern möchte, sollte aber daran denken: Hier leben Menschen, hier arbeiten Menschen“ und „Bitte feiert deswegen mit Rücksicht, ohne Randale, ohne in die Hauseingänge zu pinkeln und ohne euren Müll einfach fallen zu lassen“, heißt es unter anderem.

Karneval Köln 2023 Termine im Überblick Weiberfastnacht 2023: Donnerstag, 16. Februar 2023 Karnevalsfreitag 2023: Freitag, 17. Februar 2023 Karnevalssamstag 2023: Samstag, 18. Februar 2023 Karnevalssonntag 2023: Sonntag, 19. Februar 2023 Rosenmontag 2023: Montag, 20. Februar 2023 Aschermittwoch 2023: Mittwoch, 22. Februar 2023

Karneval kompakt: Kölner Dreigestirn op Jöck in Venedig

Karneval kompakt vom 13. Februar: Das Kölner Dreigestirn und das Festkomitee Kölner Karneval waren unterwegs zu den eigenen Wurzeln – in Venedig. „Das Festkomitee hat in seinen Gründungsjahren viel aus dem venezianischen Karneval und der Commedia dell‘arte entlehnt. Dazu gehören auch die Ornate des Dreigestirns. Jetzt kehren sie nach 200 Jahren erstmals zu ihren Ursprüngen zurück, das ist für uns schon ein historischer Moment“, erklärt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn, der die drei auf ihrer Reise begleitet.

+ Das Kölner Dreigestirn feiert zusammen mit dem Dogenpaar bei der Eröffnung des venezianischen Straßenkarnevals auf dem Markusplatz in Venedig. © Festkomitee Kölner Karneval/Belibasakis

Eine besondere Ehre wurde dem Trifolium bei der heutigen Eröffnung des venezianischen Straßenkarnevals auf dem Markusplatz zuteil. Sie durften gemeinsam mit dem Dogenpaar an der Eröffnungszeremonie teilnehmen und eine offizielle Grußbotschaft an die italienischen Jecken überbringen.

Karneval kompakt: Was Karnevalsfans in Köln wissen sollten

Das ist wichtig an Weiberfastnacht: Um 11:11 Uhr beginnt der Straßenkarneval. Offiziell wird er auf dem Alter Markt von den Altstädtern eröffnet. Aber auch in den Kneipen, Clubs und auf der Straße wird gefeiert und geschunkelt.

Um 11:11 Uhr beginnt der Straßenkarneval. Offiziell wird er auf dem Alter Markt von den Altstädtern eröffnet. Aber auch in den Kneipen, Clubs und auf der Straße wird gefeiert und geschunkelt. Das ist wichtig an Karnevalsfreitag: Unzählige Sitzungen, Partys und andere Karnevalsformate finden an Karnevalsfreitag statt – sowohl von den Karnevalsgesellschaften als auch in Kneipen und Clubs.

Unzählige Sitzungen, Partys und andere Karnevalsformate finden an Karnevalsfreitag statt – sowohl von den Karnevalsgesellschaften als auch in Kneipen und Clubs. Das ist wichtig an Karnevalssamstag: An Karnevalssamstag findet der Funken-Biwak der Roten Funeken auf dem Neumarkt statt. Außerdem starten die ersten Veedelsumzüge.

An Karnevalssamstag findet der Funken-Biwak der Roten Funeken auf dem Neumarkt statt. Außerdem starten die ersten Veedelsumzüge. Das ist wichtig an Karnevalssonntag: Die Schull- und Veedelszüge finden traditionell an Karnevalssonntag statt. Außerdem gibt es unzählige Partys und Feiern in ganz Köln.

Die Schull- und Veedelszüge finden traditionell an Karnevalssonntag statt. Außerdem gibt es unzählige Partys und Feiern in ganz Köln. Das ist wichtig an Rosenmontag: Vor allem an Rosenmontag wird es voll in Köln. Denn dann findete der Kölner Rosenmontagszug statt – mit über 1 Million Besucher

Vor allem an Rosenmontag wird es voll in Köln. Denn dann findete der Kölner Rosenmontagszug statt – mit über 1 Million Besucher Das ist wichtig an Veilchendienstag: Ein echtes Highlight ist hier die Nubbelverbrennung, die an jeder kölschen Ecke stattfindet. Zudem finden auch am Veilchendienstag etliche Veedelszüge in Köln statt.

Karneval kompakt 2023: Die Veranstaltungen in Köln

Der Karneval in Köln 2023 bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen. 24RHEIN gibt einen Überblick, welche Karnevalsevents aktuell stattfinden und welche Partys man rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag nicht verpassen sollte.

Karneval kompakt: Kostümtrends für Session 2023

Eine der wichtigsten Fragen für Karnevalsfans ist wohl, welches Kostüm man in dieser Session tragen will. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – egal ob Klassiker, Überraschungen oder auch echte Evergreens, die immer gehen. Auch 2023 gibt es wieder mehrere Kostümtrends im Kölner Karneval.

Kölner Dreigestirn und Sessionsmotto, Mottoschal

Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina bilden 2023 das Kölner Dreigestirn. Sie haben für ihre Amtszeit eine besondere Mission: „Drei Fründe für 86 Veedel“. Das offizielle Sessionsmotto im Kölner Karneval 2023 lautet: „Ov krüzz oder quer“. Passend dazu gibt es auch wieder einen Mottoschal für Karneval.

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/Imago