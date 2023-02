So wird der Karneval 2023 in Köln gefeiert: Was Karnevalsfans wissen müssen

Der Überblick

Der Kölner Karneval ist schon jetzt im vollen Gange. Doch vor allem rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag ist in Köln einiges los. Der Überblick.

Köln – Der Kölner Karneval ist das Jahreshighlight in vielen Kalendern – nicht nur in Köln. Von überall strömen Jecken in die Domstadt, um zu schunkeln und zu feiern. Aber was muss man für den Kölner Karneval 2023 wissen? Wie und wo wird gefeiert? Und was muss man für Weiberfastnacht und Rosenmontag wissen?

Kölner Karneval 2023: Der Überblick ► Das Sessionsmotto für den Kölner Karneval 2023 lautet„200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“ ► Das Kölner Dreigestirn wird 2023 von den Roten Funken gestellt. Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina regieren den Kölner Karneval. ► Schon jetzt finden jeden Tag mehrere Karnevalsveranstaltungen in Köln statt. Der Überblick mit allen Veranstaltungen im Kölner Karneval 2023. ► Kostüme für den Karnevalsbesuch sind übrigens elementar. Aber Achtung: Es gibt Kostüme, die sogar verboten sind. Wer sich nicht daran hält, muss mit 10.000 Euro Bußgeld oder sogar einer Gefängnisstrafe rechnen.

Karneval 2023 in Köln ist echte Jubiläumssession – mit „Mega-Programm“

Die diesjährige Session ist eine ganz besondere. Der Kölner Karneval wird 200 Jahre alt. Darum gibt es viele Überraschungen, die das Festkomitee Kölner Karneval geplant hat. Aber auch die einzelnen Gesellschaften lassen es in diesem Jahr besonders krachen.

Die Roten Funken feiern beispielsweise ihren Funken-Biwak in diesem Jahr besonders groß. „Wir werden ein Mega-Programm haben“, verspricht Funken-Pressesprecher Günter Ebert gegenüber 24RHEIN. Wie genau das aussieht, wird noch nicht verraten. „Aktuell laufen noch die letzten Absprachen und Planungen.“

Karneval Köln 2023 Termine im Überblick Weiberfastnacht 2023: Donnerstag, 16. Februar 2023 Karnevalsfreitag 2023: Freitag, 17. Februar 2023 Karnevalssamstag 2023: Samstag, 18. Februar 2023 Karnevalssonntag 2023: Sonntag, 19. Februar 2023 Rosenmontag 2023: Montag, 20. Februar 2023 Aschermittwoch 2023: Mittwoch, 22. Februar 2023

Karneval in Köln: Weiberfastnacht, Rosenmontag – was passiert wann?

Gerade an den Tollen Tagen ist in Köln einiges los. An jedem Tag gibt es unzählige Partys im Kölner Karneval 2023. Aber was passiert wann? Die Highlights pro Tag:

Das ist wichtig an Weiberfastnacht: Um 11:11 Uhr beginnt der Straßenkarneval. Offiziell wird er auf dem Alter Markt von den Altstädtern eröffnet. Aber auch in den Kneipen, Clubs und auf der Straße wird gefeiert und geschunkelt.

Um 11:11 Uhr beginnt der Straßenkarneval. Offiziell wird er auf dem Alter Markt von den Altstädtern eröffnet. Aber auch in den Kneipen, Clubs und auf der Straße wird gefeiert und geschunkelt. Das ist wichtig an Karnevalsfreitag: Unzählige Sitzungen, Partys und andere Karnevalsformate finden an Karnevalsfreitag statt – sowohl von den Karnevalsgesellschaften als auch in Kneipen und Clubs.

Unzählige Sitzungen, Partys und andere Karnevalsformate finden an Karnevalsfreitag statt – sowohl von den Karnevalsgesellschaften als auch in Kneipen und Clubs. Das ist wichtig an Karnevalssamstag: An Karnevalssamstag findet der Funken-Biwak der Roten Funeken auf dem Neumarkt statt. Außerdem starten die ersten Veedelsumzüge.

An Karnevalssamstag findet der Funken-Biwak der Roten Funeken auf dem Neumarkt statt. Außerdem starten die ersten Veedelsumzüge. Das ist wichtig an Karnevalssonntag: Die Schull- und Veedelszüge finden traditionell an Karnevalssonntag statt. Außerdem gibt es unzählige Partys und Feiern in ganz Köln.

Die Schull- und Veedelszüge finden traditionell an Karnevalssonntag statt. Außerdem gibt es unzählige Partys und Feiern in ganz Köln. Das ist wichtig an Rosenmontag: Vor allem an Rosenmontag wird es voll in Köln. Denn dann findete der Kölner Rosenmontagszug statt – mit über 1 Million Besucher

Vor allem an Rosenmontag wird es voll in Köln. Denn dann findete der Kölner Rosenmontagszug statt – mit über 1 Million Besucher Das ist wichtig an Veilchendienstag: Ein echtes Highlight ist hier die Nubbelverbrennung, die an jeder kölschen Ecke stattfindet.

Karneval in Köln: Sicherheitskonzept für Weiberfastnacht 2023

Die Haupttage sind auch in diesem Jahr wieder Weiberfastnacht und Rosenmontag. Die Stadt rechnet mit einem hohen Andrang – vor allem rund um die Zülpicher Straße im sogenannten Kwartier Latäng. Darum hat die Stadt besondere Sicherheitsregeln für den Kölner Karneval festgelegt. Neben Straßensperrungen und Kontrollen gibt es auch ein Glasverbot.

Rosenmontagszug 2023 in Köln: „Werden etwas ganz Besonderes erleben“

Und auch beim Rosenmontagszug 2023 gibt es Neuerungen: Erstmals verläuft der Zoch auf beiden Rheinseiten. Doch das ist aufwendig. Damit alles klappt, hat das Festkomitee ein großes Sicherheitskonzept erstellt. Unter anderem gibt es mehrere Straßensperrungen und Verkehrsverbote.

„Als Zugleitung haben wir hier eine Mammutaufgabe vor uns. Aber die Vorfreude ist riesengroß und ich bin sicher, wir werden an Rosenmontag etwas ganz Besonderes erleben“, betont Zugleiter Holger Kirsch. „Wir haben uns für die Jecken noch die eine oder andere Überraschung einfallen lassen.“

Kölner Karneval 2023: Diese Züge in Köln gibt es

Aber nicht nur an Rosenmontag gibt es einen Karnevalsumzug, auch an den anderen Tollen Tagen gibt es Züge. Darunter zum Beispiel die beliebten und kunterbunten Schull- und Veedelszüge, aber auch der politische Geisterzug. Der Überblick, welche Karnevalszüge 2023 in Köln stattfinden:

Geisterzug 2023: Samstag, 11. Februar

Samstag, 11. Februar Weiberfastnachtszug 2023 von Jan und Griet: Weiberfastnacht, 16. Februar

Weiberfastnacht, 16. Februar Sternmarsch: Karnevalsfreitag: 17. Februar

17. Februar Verschiedene Veedelszüge: Karnevalssamstag, 18. Februar

Karnevalssamstag, 18. Februar Schull- und Veedelszöch: Karnevalssonntag, 19. Februar

Karnevalssonntag, 19. Februar Rosenmontagszug 2023: Rosenmontag, 20. Februar

Rosenmontag, 20. Februar Verschiedene Veedelszüge: Veilchendienstag, 21. Februar

Karneval in Köln: Störungen bei der KVB – mehrere Linien betroffen

Auch die KVB stellt sich während Karneval auf eine volle Stadt ein und legt deswegen mehrere Einschränkungen für den Bus- und Stadtbahnbetrieb fest. Wie bereits in der Vergangenheit wird die KVB-Linie 9 und die KVB-Linie 16 umgeleitet. Auch bei der KVB-Linie 17, der KVB Linie 18 und vielen weiteren Stadtbahn-Linien gibt es Störungen. (jw)

