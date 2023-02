Kölner Karneval 2023 im News-Ticker – alle Infos für Weiberfastnacht live

Tausende Menschen erwartet

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Pohr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Pohr schließen

An Weiberfastnacht startet traditionell der Straßenkarneval in Köln. Viele Veranstaltungen und Partys sind in der Stadt geplant. In einigen Bereichen kommt es auch zu Einschränkungen und Änderungen.

Köln – Nachdem der Kölner Karneval am 11.11. um 11:11 Uhr traditionell in die Session gestartet ist, beginnt mit der Weiberfastnacht am Donnerstag, 16. Februar, der Straßenkarneval in Köln. Die Karnevalsgesellschaften, Traditionskorps und Fans fiebern dem Tag bereits entgegen. Überall in der Stadt finden Partys und Veranstaltungen zu Weiberfastnacht statt. 24RHEIN hat alle Informationen rund um das bunte Treiben am Donnerstag im Überblick – und berichtet live.

Karneval in Köln: Diese speziellen Regeln gelten an Weiberfastnacht 2023

Das Sicherheitskonzept an Weiberfastnacht wurde von der Stadt Köln in einigen Punkten angepasst. Während das Zülpicher Viertel rund um die Zülpicher Straße wieder komplett abgesperrt wird, soll unter anderem die Eingangssituation geändert werden. Neben dem Eingang an der Unimensa ist ein weiterer Eingang an der Roonstraße/Ecke Beethovenstraße geplant. Darüber hinaus werde die Uniwiese als Ausweichfläche dienen und wird zur Plastik-Partyzone umfunktioniert.

Auch die KVB hat für Karneval 2023 ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet. Auf vielen Bus- und Bahnlinien der KVB gibt es Einschränkungen. So wird zum Beispiel die KVB-Linie 18 erstmals zwischen 8:30 und 3 Uhr getrennt.

Weiberfastnacht Weiberfastnacht ist ein wichtiger Bestandteil des Karnevals und hat seinen Ursprung im Mittelalter. Die Erzählungen fallen dabei jedoch unterschiedlich aus. Zum einen heißt es in historischen Quellen, dass es in den Nonnenklöstern damals hoch hergegangen sein soll. Tagsüber wurden „getanzt und gesprungen“, während Nachts, wenn die Äbtissin schlafen gegangen war, Karten gespielt wurde. Eine andere Erklärung soll im 18. Jahrhundert spielen, als sich Marktfrauen und Arbeiterinnen auf dem Alter Markt in Köln ihre Hauben vom Kopf gerissen und durch die Luft geschmissen haben.

Eine wichtige Rolle spielt an Weiberfastnacht auch das Kostüm. Der Kreativität ist den Jecken dabei keine Grenzen gesetzt, allerdings zeichnen sich jedes Jahr gewisse Kostüm-Trends für Weiberfastnacht und Rosenmontag ab. Im Kölner Karneval sind bestimmte Verkleidungen allerdings auch verboten. Es können sogar Strafen drohen.

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt