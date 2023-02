So wird in Köln Karneval gefeiert: Alle Infos im Überblick

Kölner Karneval 2023

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johanna Werning schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Johanna Werning schließen

Hunderttausende feiern in Köln Karneval. Aus ganz Deutschland strömen die Menschen dann in die Stadt. Wo kann man in Köln feiern – und wie? Alle Infos im Überblick.

Köln – Das Warten hat ein Ende: Spätestens an Weiberfastnacht und Rosenmontag wird das Kostüm ausgepackt und Karneval gefeiert. Vor allem in Köln geht es in diesem Jahr heiß her: Immerhin werden hier 200 Jahre Kölner Karneval gefeiert. Die Session 2023 ist somit eine echte Jubiläumssession – samt der ein oder anderen Besonderheit. Aber wo feiert man am besten und was muss man über den Kölner Karneval 2023 wissen? Der Überblick.

Wann ist Karneval 2023 in Köln?

Karneval Köln 2023 Termine im Überblick Weiberfastnacht 2023: Donnerstag, 16. Februar 2023 Karnevalsfreitag 2023: Freitag, 17. Februar 2023 Karnevalssamstag 2023: Samstag, 18. Februar 2023 Karnevalssonntag 2023: Sonntag, 19. Februar 2023 Rosenmontag 2023: Montag, 20. Februar 2023 Aschermittwoch 2023: Mittwoch, 22. Februar 2023

Wo kann man in Köln Karneval feiern? Alle Infos für Weiberfastnacht

Straßenkarneval

Kneipen und Clubs

Kölner Altstadt (Alter Markt)

An Weiberfastnacht wird der Beginn des Straßenkarnevals in Köln gefeiert. Ab dann gibt es bis Aschermittwoch kein Halten mehr. Grundsätzlich wird in der gesamten Stadt geschunkelt und gesungen – vor allem in den Kneipen, aber auch in den Clubs und auf der Straße. Die traditionelle Eröffnung wird von den Altstädtern auf dem Alter Markt gefeiert. Ab 9 Uhr morgens geht es los.

Ein weiterer Feier-Hotspot: Die Zülpicher Straße. Hier feiern vor allem junge Karnevalsfans den Kölner Karneval. Allerdings steht der Party-Hotspot seit Jahren in der Kritik, weil es zu voll und zu chaotisch ist. Und auch für Weiberfastnacht 20223 gibt es schlimme Befürchtungen – trotz millionenschweren Sicherheitskonzepts der Stadt.

Außerdem wird Weiberfastnacht in den Kneipen und Clubs in Köln gefeiert – sowohl in der Kölner Südstadt als auch auf den Kölner Ringen oder auf der Schaafenstraße.

Wo kann man in Köln Karneval auf Partys und Co. feiern? Weiberfastnacht 2023

24RHEIN hat einen Überblick mit allen Partys in Köln zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag. Beliebte Kneipen für den Kneipenkarneval 2023 sind außerdem:

Das Haus Unkelbach in Sülz

Das „Chlodwig Eck“ in der Südstadt

Das Hemmer in Ehrenfeld

Das Klein Köln im Friesenviertel

Die Südstadtkneipe Lotta

Die Ubierschänke in der Südstadt

Die Bar Joode Lade im Belgischen Viertel

Die Ehrenfelder Bar Bumann & Sohn

Die Kölschkneipe Backes in der Südstadt

Die Bagatelle Bar in der Südstadt

Der Mainzer Hof in der Südstadt

(Auswahl)

Wo kann man in Köln Karneval feiern? Alle Infos für Rosenmontag 2023

Während Weiberfastnacht und das Karnevalswochenende eher in verschiedenen Viertel und unzähligen Clubs, Bars und Kneipen gefeiert wird, gibt es an Rosenmontag mit dem Rosenmontagszug ein echtes Highlight. Die Zugstrecke für den Kölner Rosenmontagszug 2023 ist dabei eine absolute Premiere: Erstmals findet der sogenannte Zoch auf beiden Rheinseiten statt.

„Die Vorfreude ist riesengroß und ich bin sicher, wir werden an Rosenmontag etwas ganz Besonderes erleben“, betont Zugleiter Holger Kirsch. „Wir haben uns für die Jecken noch die eine oder andere Überraschung einfallen lassen.“ Auch in diesem Jahr wird der Rosenmontagszug in Köln im Fernsehen übertragen. Der WDR und die ARD übertragen den Zoch aus Köln.

Was Karnevalsfans für Weiberfastnacht und Rosenmontag 2023 in Köln wissen müssen ► In Köln gibt es in der Session 2023 unzählige Karnevalsveranstaltungen. 24RHEIN hat den Überblick mit allen Events in der jecken Welt. ► Für den Kölner Karneval hat die Stadt besondere Sicherheitsregeln festgelegt. ► Das Wetter an Karneval soll mild werden, allerdings ist teilweise Regen möglich ► Karneval kompakt hat alle News rund um den Kölner Karneval.

Das Motto für den Kölner Karneval 2023 – mit besonderem Mottoschal

Für die Jubiläumssession 2023 gibt es auch ein besonderes Sessionsmotto. Das Motto lautet: „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“. Das „Sessionsmotto erinnert an die unglaubliche Kraft des Karnevals – auch und gerade in Krisenzeiten“, betonte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn bei der Veröffentlichung. Das Motto wird traditionell auch im Rosenmontagszug aufgegriffen.

Für das Sessionsmotto im Kölner Karneval gibt es auch in diesem Jahr wieder einen passenden Mottoschal. In diesem Jahr steht aber vor allem die besondere Botschaft im Vordergrund: Der Mottoschal 2023 ist nämlich im Regenbogen-Design und setzt so ein deutliches Statement. (jw)

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/Imago