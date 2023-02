So feiert das Rheinland Karneval – alle Infos für Köln und Düsseldorf

Weiberfastnacht steht vor der Tür

In Köln, Düsseldorf und dem Rheinland Karneval feiern: Nach zwei Corona-Jahren gibt es 2023 wieder die Möglichkeit dazu. Was man wissen muss.

Köln – In so ziemlich jeder Ecke Deutschlands gibt es eine Zeit im Jahr, in der Menschen dem Alltag entfliehen und nach regionalen Bräuchen feiern. In Bayern und dem Süden Deutschlands ist diese Zet im September und Oktober, wenn das Oktoberfest Millionen Feiernde anzieht. In Hamburg und dem Norden Deutschlands wird im Mai traditionell drei Tage lang Hafengeburtstag gefeiert – das größte Hafenfest der Welt. Blickt man ins Rheinland, beziehungsweise in den Westen der Republik nach NRW, muss man nicht lange suchen, um herauszufinden, wann Menschen aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Co. dem Alltag entfliehen: Ab dem 11. November ticken hier die Uhren bis zum Beginn der Fastenzeit anders. Denn dann ist im Rheinland Karneval angesagt.

Am 11.11. wird im Kölner Karneval vor allem auf der Straße gefeiert. Vornehmlich junge Menschen gehen in bunten Kostümen vor die Tür und verwandeln die gesamte Stadt in ein buntes Wimmelbild. Es ist der Auftakt und gleichzeitig das erste große Highlight jeder Karnevalssession. Allerdings finden auch bereits Sitzungen und Veranstaltungen des „traditionellen Karnevals“ statt.

wird im Kölner Karneval vor allem auf der Straße gefeiert. Vornehmlich junge Menschen gehen in bunten Kostümen vor die Tür und verwandeln die gesamte Stadt in ein buntes Wimmelbild. Es ist der Auftakt und gleichzeitig das erste große Highlight jeder Karnevalssession. Allerdings finden auch bereits Sitzungen und Veranstaltungen des „traditionellen Karnevals“ statt. Einige Monate dauert es dann, bis mit Weiberfastnacht (traditionell Mitte/Ende Februar) das nächste Highlight ansteht – und dann offiziell der Straßenkarneval eingeläutet wird. Hier gleichen sich die Bilder mit denen vom 11.11. – zum Auftakt im Februar ist so ziemlich jeder Kölsche in der Stadt unterwegs.

(traditionell Mitte/Ende Februar) das nächste Highlight ansteht – und dann offiziell der eingeläutet wird. Hier gleichen sich die Bilder mit denen vom 11.11. – zum Auftakt im Februar ist so ziemlich jeder Kölsche in der Stadt unterwegs. Rosenmontag stellt dann nach drei Tagen, wo vor allem Partys das Stadtbild bestimmen, den traditionellen Höhepunkt jeder Session dar. Dann geht der größte Karnevals-Umzug Deutschlands aus Köln, mit Hunderttausenden Jecken am Wegesrand.

Karneval in Köln und Düsseldorf startet jedes Jahr am 11.11. – und dauert bis Aschermittwoch

Karneval im Rheinland – was wird überhaupt gefeiert, und warum? ► Traditionell beginnt im März im christlichen Glauben die vierzigtägige Fastenzeit vor Ostern. Diese wird im Rheinland mit Aschermittwoch, dem Abschluss des Straßenkarnevals, eingeläutet. Aschermittwoch findet traditionell Anfang oder Mitte März statt, Ostern bekanntlich im April. Dazwischen liegen dann 40 Tage. ► bevor man sich während der Fastenzeit beispielsweise Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch entledigt, wird somit vor Beginn dieser Zeit noch einmal hemmungslos gefeiert. Platt gesagt: Noch einmal richtig austoben, bevor der große Verzicht beginnt.

Weiberfastnacht als Karnevals-Auftakt in Düsseldorf und Köln – Party auf der Straße und in den Kneipen

+ „Alaaf“ in Köln, "Helau“ in Düsseldorf – doch in beiden Städten wird hemmungslos Karneval gefeiert (IDZRNRW-Montage). © Passion2Press/Imago & Christoph Reichwein/dpa

Das Highlight des Kölner Straßenkarnevals stellen dann aber zweifelsfrei die Karnevalstage ab Weiberfastnacht (letzter Donnerstag vor Aschermittwoch, normalerweise immer Mitte Februar) dar. Dann wird sechs Tage lang in Köln und Düsseldorf Vollgas gegeben. Menschen verkleiden sich, gehen auf die Straße, in die Kneipen oder Clubs, um mit Freunden und der Familie zu feiern – und vielleicht auch die ein oder andere (flüchtige) Bekanntschaft zu machen. Seit einigen Jahren (mit Ausnahme der Corona-Sessionen) tummeln sich vor allem junge Leute auf den Straßen, „Karnevals-Veteranen“ und Menschen höheren Alters zieht es eher in die Kneipen, Bars oder Sitzungssäle. Doch Achtung: Für den Eintritt in viele Kneipen an Karneval werden vorab Tickets benötigt.

Tipps für jeden Karnevalstag ► Weiberfastnacht, 16. Februar 2023: Der Tag, an dem es vor allem auf den Straßen der beiden NRW-Metropolen bereits ab morgens früh rund geht. Wer ein warmes Kostüm hat und im Hinblick auf Ordnung, Sauberkeit und gutes Benehmen nicht zu zimperlich ist, könnte beispielsweise mit der Zülpicher Straße die größte Karnevalsmeile in Köln besuchen. Am Abend zieht es die durchzechten Feiernden dann meist in einen der diversen Innenstadt-Clubs – oder, je nach Alkohol-Konsum über den Tag, auf die Couch. ► Karnevalsfreitag, 17. Februar 2023: Nach Weiberfastnacht legen manche Jecke eine Pause ein – andere bekämpfen den (nach Donnerstag wahrscheinlichen) Kater mit noch mehr Kaltgetränken. Wer den Donnerstag in Köln gefeiert hat, könnte am Freitag mal in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf vorbeischauen. Dort gibt es an diesem Tag etliche Partys und Events, beispielsweise die große Kostümsitzung in der Stadthalle am Abend. ► Karnevalssamstag, 18. Februar 2023: Feiern und gleichzeitig etwas Gutes tun: Das ist in Düsseldorf vor allem am Karnevalssamstag bei der großen „Tunte lauf“-Party möglich. Das von der Karnevalsgesellschaft Regenbogen veranstaltete Event sammelt Geld zugunsten der Aids-Hilfe Düsseldorf e.V. An diesem Abend also genug Durst mitbringen – und mitspenden! ► Karnevalssonntag, 19. Februar 2023: Die Zeit der Karnevalsumzüge beginnt! Am Karnevalssonntag finden in Köln traditionell die „Schull- und Veedelszöch“ statt. Dabei gehen Kölner Schulkinder mit, ebenso wie Kindergärten aus den einzelnen Stadvierteln Kölns („Veedel“) und kleinere Karnevalsvereine. Eine schöne Vorbereitung für Rosenmontag. ► Rosenmontag, 20. Februar 2023: Mit dem Rosenmontagszug in Köln steht an diesem Tag natürlich ein Highlight an – doch auch der Düsseldorf „Zoch“ muss sich am traditionell wichtigsten Karnevalstag nicht verstecken. Mit seinen besonders politischen Wagen legt er immer wieder den Finger in die Wunden der Gesellschaft – doch auch die Feierei darf in der NRW-Landeshauptstadt an diesem Tag natürlich nicht zu kurz kommen. ► Veilchendienstag, 21. Februar 2023: Hier wird es besonders am Abend spannend: Mit dem „Nubbel“ wird eine Stoffpuppe, die symbolisch für die in der Karnevalszeit begangenen Sünden steht und über so ziemlich jeder Kneipe in den Städten hängt, feierlich verbrannt. Damit entledigt man sich der begangenen Verfehlungen – und nimmt traditionell Abschied vom „Fastelovend“.

Karneval in Köln und Düsseldorf feiern: Welche Songs man kennen muss, um mitzufeiern

Richtig gelesen: In Köln und Düsseldorf wird vor allem an Weiberfastnacht vor allem auf der Straße gefeiert. Wer dabei sein möchte, braucht eigentlich nur drei Dinge: ein (warmes) Kostüm, gute Laune und Durst. Auch sich vorab mit dem karnevalistischen Liedgut auseinanderzusetzen, kann sicher nicht schaden, denn kölsche Karnevalshits schallen an diesen Tagen aus sämtlichen Kneipen und Lokalitäten – auch in der für Kölnerinnen und Kölner so ungeliebten Nachbarstadt Düsseldorf. Was viele, vor allem Zugezogene und Touristen, häufig verwechseln: „Layla“, „Das rote Pferd“ oder „Komm hol das Lasso raus“ sind keine Karnevalshits. Dat jehört nom Ballermann.

Fünf Karnevalshits, die jeder kennen sollte ► Viva Colonia (Höhner): Der größte Höhner-Hit ist inzwischen wohl auch weit über die Stadtgrenzen bekannt. Und jetzt alle: „Da simmer dabei, dat es prima...“ ► Kölsche Jung (Brings): Wer diesen Hit nicht schon einmal um drei Uhr nachts in einer Kölner Kneipe mitgegrölt hat, hat den Karneval nie geliebt. ► Pirate (Kasalla): Mit diesem Knaller feierte die Band 2012 ihren Durchbruch – kein Wunder. Seitdem heißt es auf jeder Karnevalsparty und meist nicht nur einmal: „Dreimol Kölle ahoi!“ ► Et jitt kei Wood (Cat Ballou): Ein moderner Klassiker – auch wenn der Song „erst“ 2013 veröffentlicht wurde, ist er schon heute von keiner Karnevalsparty mehr wegzudenken. ► Nie mehr Fastelovend (Querbeat): Die kölsche Brass-Band bringt jede Karnevalsparty und jeden Sitzungssaal zum explodieren. Weitere Song-Tipps der XXL-Kapelle: „Dä Plan“ oder „Guten Morgen Barbarossaplatz“.

Karneval in Köln, Düsseldorf und Co.: Highlight Rosenmontagszug – „Kamelle“ und „Strüßjer“ fangen

Ein weiterer, wichtiger Karnevalsaspekt neben Feierei in Kneipen, auf den Straßen oder in Clubs: Fast jeden Tag finden auch sogenannte Karnevals-Umzüge (alle Kölner Karnevalszüge im Überblick) statt. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um lange Paraden mit verschiedenen Fußgruppen, Festwagen und Musikkapellen, bei den Süßigkeiten („Kamelle“) und Blumen („Strüßjer“) in die Menge geworfen werden. Der größte Karnevals-Umzug Deutschlands findet traditionell in Köln am Rosenmontag (dieses Jahr 20. Februar) statt. Wie das Festkomitee Kölner Karneval mitteilt, wird der Rosenmontagszug jährlich von „Hunderttausenden Menschen“ besucht.

Helau, Alaaf und Co. – wie sich Kölner und Düsseldorfer Karneval unterscheiden ► Köln: In Köln äußert man zum Karneval (kölsch: „Fastelovend“ oder „Fasteleer“) den Ausruf „Alaaf“. Es wird Kölsch getrunken, und die Jecken (Begriff wird in Düsseldorf und Köln verwendet) werden vom sogenannten Dreigestirn regiert. ► Düsseldorf: In Düsseldorf lautet der Karnevals-Ausruf „Helau“, die Feierlichkeiten werden auch als „Fastnacht“ oder „Fasching“ bezeichnet. Zudem gibt es in Düsseldorf statt dem Dreigestirn ein Prinzenpaar. Das präferierte Bier, das dürfte niemanden überraschen, ist Alt.

Karnevalsession beginnt am 11.11. – um 11:11 Uhr

Offiziell eröffnet wird die Karnevalssession in den Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf jedes Jahr am 11. November („Elfter Elfter“) um 11.11. Uhr. Dann finden beim Kölner Karneval beispielsweise bereits die ersten Veranstaltungen, Sitzungen und Konzerte statt – zusätzlich feiern Zehntausende Jecke auf den Straßen und sorgen jährlich für Ausnahmezustände in den Städten. Der Karneval „pausiert“ dann sozusagen zwischen dem 1. Advent und dem 6. Januar mit seinen Feierlichkeiten – schließlich ist dann Weihnachtszeit. Dann geht es ab Mitte Januar richtig los, das Kölner Deigestirn (Oberhaupte der Jecken) wird in Köln offiziell ins Amt gehoben, und eine Veranstaltung jagt die nächste. In Düsseldorf wird dann das Prinzenpaar proklamiert. (mo) Fair und unabhängig informiert, was in NRW und Deutschland passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Passion2Press/Imago & Christoph Reichwein/dpa