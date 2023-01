Tragödie in NRW: Zwei Tote bei Brand in Wohnheim für Behinderte

Drei Personen wiederbelebt

Bei dem Brand in dem Wohnheim für Menschen mit Behinderung kamen zwei Personen ums Leben.

Tödlicher Brand in einer Einrichtung für Behinderte in Kamen (NRW): Bei einem Feuer starben zwei Menschen, ein weiterer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kamen - In einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Behinderungen in Kamen im Kreis Unna (NRW) ist am Montagabend (23. Januar) ein Feuer ausgebrochen - mit furchtbaren Folgen. Zwei Bewohner kamen trotz Wiederbelebungsversuchen zu Tode, eine weitere Person wurde nach Reanimation mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie wa.de berichtet.

Eine weitere Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Zu Alter und Geschlecht der Opfer machte die Polizei des Kreises zunächst keine Angaben.

Kamen (NRW): Zwei Tote bei Brand in Wohnheim für Behinderte

Das Feuer war am späten Montagabend in einem Gebäude der Einrichtung in Kamen in der Nähe von Dortmund ausgebrochen. In dem Friedrich-Pröbsting-Haus im Stadtteil Heeren-Werve leben einem Polizeisprecher zufolge Schwerbehinderte.

Der Feueralarm wurde gegen 21.45 Uhr automatisch ausgelöst. Als die Feuerwehr anrückte, sahen die Einsatzkräfte bereits, wie Rauch aus dem Gebäude aufstieg. Mit dem Stichwort „MANV 2“ (Massenanfall an Verletzten) wurden daraufhin weitere Feuerwehrkräfte aus der Umgebung alarmiert.

+ Blick in den Bereich des Friedrich-Pröbsting-Hauses, indem das Feuer ausgebrochen war. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Bewohner wurden nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht. Wie viele es konkret waren, war zunächst unklar. In der Einrichtung sind nach Polizeiangaben 60 Menschen gemeldet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte die Flammen.

Kamen: Brandermittler nehmen die Arbeit auf

Weitere Einzelheiten - etwa, wo der Brand ausgebrochen war - waren zunächst nicht bekannt. Ebenfalls offen war die Ursache des Feuers. Noch in der Nacht nahmen Brandermittler ihre Arbeit auf. Sie gehen der Frage nach, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Erst wenige Tage zuvor war im benachbarten Unna bei einem Brand ein toter Mann entdeckt worden. In Hamm bekämpfte die Feuerwehr einen sich rasend schnell ausbreitenden Brand in einem Wohnhaus. (sst/dpa)