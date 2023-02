Messer-Attacke in Regionalzug vor Dortmund – Fahrgäste stoppen Angreifer

Zugverkehr

Größerer Einsatz für Bundespolizei und Rettungskräfte im Kreis Unna: In einem Regionalzug nach Dortmund ist es zu einem Messerangriff gekommen.

Update, Freitag (3. Januar), 12.45 Uhr: Die Polizei Unna bestätigt gegenüber RUHR24, dass es am Freitag zu einer Messerattacke in einem Regionalzug in Richtung Dortmund gekommen ist. Ein 45-jähriger, offenbar alkoholisierter Fahrgast ist mit einem Mann aus Mülheim an der Ruhr aneinandergeraten, wobei der 45-Jährige ein Messer zückte.

Zwei Kommissaranwärter der Polizei, die sich ebenfalls in dem Zug aufhielten, entwaffneten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Der Tatverdächtige musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden (weitere News aus dem Ruhrgebiet auf RUHR24 lesen).

Messerangriff in Regionalzug nach Dortmund – Fahrgäste überwältigen Angreifer in Kamen

Erstmeldung, Freitag (3. Januar), 11.35 Uhr: In einem Regionalzug in Kamen hat es am Freitagvormittag (3. Februar) einen Messerangriff gegeben. Der Zug stoppte am Bahnhof in Kamen, die Polizei nahm den Angreifer fest.

Laut Informationen des Hellweger Anzeigers ist die Polizei gegen 9.30 Uhr zum Bahnhof in Kamen gerufen worden. Gegenüber der Zeitung berichtet ein Polizeisprecher, dass ein älterer Mann in dem Regionalzug von Hamm nach Dortmund mit einem anderen Fahrgast in Streit geraten sei und daraufhin ein Messer gezogen habe. Es sei anschließend zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Fahrgäste seien ebenfalls eingeschritten und hätten den Angreifer überwältigt und entwaffnen können. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach ersten Informationen sei niemand verletzt worden. Der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt worden.

