A3-Baustelle sorgt ab März für Ausfälle bei der Bahn

Ab März 2023

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Im Frühjahr kommt es wegen mehreren großen Baustellen in NRW zu Ausfällen bei der Deutschen Bahn. Betroffen ist auch die Strecke zwischen Duisburg und Oberhausen.

Köln – Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen müssen im Frühjahr starke Nerven mitbringen. Ab Anfang März kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Deutschen Bahn im Bereich Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Essen. Grund ist eine riesige Baustelle an der Autobahn A3 im Bereich Kreuz Kaiserberg in Duisburg.

„Im Rahmen des Projekts ‚Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg‘ müssen wir von Anfang März bis Mitte April die Oberleitung in diesem Bereich umbauen. Von Ende April bis Anfang Juli erneuern wir Gleise zwischen Duisburg und Oberhausen bzw. Essen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Aufgrund der aufwendigen Baumaßnahmen wird es zu Ausfällen und Umleitungen im Bahnverkehr kommen.

Was? Mehrere große Baustellen sorgen im Frühjahr zu Ausfällen und Umleitungen bei der Deutschen Bahn

Mehrere große Baustellen sorgen im Frühjahr zu Ausfällen und Umleitungen bei der Deutschen Bahn Wann? Anfang März 2023 bis Anfang Juli 2023

Anfang März 2023 bis Anfang Juli 2023 Wo? Autobahnkreuzes Kaiserberg (NRW)

Baustelle sorgt für Ausfälle bei der Deutschen Bahn: Welche Bahnen sind betroffen?

+ Im Frühjahr wird der Bahnverkehr in NRW wegen mehrerer großen Baustellen erheblich beeinträchtigt werden. (IDZRNRW-Montage) © Rüdiger Wölk/imago & Ralph Peters/imago

Sowohl die betroffenen Regionalbahnen als auch die S-Bahnen sind wichtige Knotenpunkte für Städte wie Aachen, Köln, Bonn und Dortmund. Im Regional- und S-Bahnverkehr wird es ab März zu Umleitungen, Teilausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen auf mehreren Linien kommen. Grundsätzlich betroffen sind laut zuginfo.nrw die Linien RE1 (RRX), RE2, RE3, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE11 (RRX), RE14, RE19, RE42, RE44, RE49, RB32, RB35, S1, S3 und S9. Betroffene Fahrgäste sollten sich rechtzeitig vor Reisebeginn über ihre Verbindung im Internet oder über die angegebene Telefonnummer informieren.

Die ersten großen Auswirkungen gibt es ab Freitag, 3. März, (21 Uhr) bis Freitag, 31. März (21 Uhr):

RE3 (Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm): Die Züge werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hbf zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet. Es kommt zu Haltausfällen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet.

(Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm): Die Züge werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hbf zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet. Es kommt zu Haltausfällen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet. RE5 (Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel): Zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade gibt es eine Umleitung mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade – Duisburg Hbf wird eingerichtet.

(Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel): Zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade gibt es eine Umleitung mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade – Duisburg Hbf wird eingerichtet. RE19 (Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel–Arnhem/Bocholt): Zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade gibt es eine Umleitung mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade – Duisburg Hbf wird eingerichtet.

(Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel–Arnhem/Bocholt): Zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade gibt es eine Umleitung mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade – Duisburg Hbf wird eingerichtet. RB32 (Dortmund–Castrop-Rauxel–Herne–Wanne-Eickel–Gelsenkirchen–Essen-Altenessen–Oberhausen–Duisburg): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr.

(Dortmund–Castrop-Rauxel–Herne–Wanne-Eickel–Gelsenkirchen–Essen-Altenessen–Oberhausen–Duisburg): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr. RB35 (Gelsenkirchen–Essen-Altenessen–Oberhausen–Duisburg–Krefeld–Viersen–Mönchengladbach): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr.

(Gelsenkirchen–Essen-Altenessen–Oberhausen–Duisburg–Krefeld–Viersen–Mönchengladbach): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr. RE44 (Bottrop–Oberhausen–Duisburg–Moers): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr.

(Bottrop–Oberhausen–Duisburg–Moers): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz fahren Busse im Schienenersatzverkehr. Quelle: Deutsche Bahn; Angaben ohne Gewähr

Baustelle am Kreuz Kaiserberg: Auch Fernverkehr der Bahn betroffen

Auch im Fernverkehr sind laut Deutscher Bahn Fahrplanänderungen unvermeidlich. So können die Haltestellen Oberhausen und Duisburg Hbf vom 3. März (21 Uhr) bis zum 31. März (21 Uhr) vom Fernverkehr nicht angefahren werden. „Die Züge zwischen Amsterdam und Frankfurt werden über eine Güterzugstrecke umgeleitet“, teilt die Bahn mit. Es komme zu Änderungen der Fahrzeit.

Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg Im Autobahnkreuz Kaiserberg bei Duisburg treffen wichtige Verkehrsadern aufeinander. Nicht nur die A3 und die A40 kreuzen sich hier, auch einige Strecken der Deutschen Bahn, die parallel zur A3 verlaufen, kreuzen hier die Autobahnen. Um das viel befahrene Kreuz fit für die Mobilität der Zukunft zu machen, erneuert die Autobahn GmbH Rheinland alle Strecken, Brücken und Rampen im Kreuz. Zudem bekommen beide Autobahnen im Kreuz jeweils pro Fahrtrichtung eine zusätzliche Fahrspur. Dadurch soll die Verkehrssituation im schon heute hoch belasteten und stauanfälligen Kreuz, das in einigen Jahren noch stärker frequentiert sein wird, verbessert werden. Im Jahr 2016 lag die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung bei bis zu 130.000 Fahrzeugen. Prognostiziert ist, dass diese Zahl bis zum Jahr 2030 um 13 Prozent und damit auf bis zu 145.000 Fahrzeuge ansteigen wird. Quelle: Autobahn.de

Ab dem 31. März werden die Arbeiten fortgesetzt und es kommt zu weiteren Auswirkungen für Bahnreisende, betont die Deutsche Bahn. Welche Einschränkungen es dann konkret geben wird, soll im März bekannt gegeben werden. Wir berichten weiter. (spo)

Rubriklistenbild: © Rüdiger Wölk/imago & Ralph Peters/imago