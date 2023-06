Junge (12) nach Schulschluss verschwunden – wo ist Luca?

Dorsten

Ein zwölf Jahre alter Junge aus Dorsten wird vermisst. Luca verschwand nach Schulschluss am Dienstag spurlos. Die Polizei fahndet öffentlich.

Dorsten – Die Polizei fahndet nach dem zwölf Jahre alten Luca aus Dorsten (Kreis Recklinghausen in NRW). Der Junge wird seit dem Schulschluss am Dienstag (6. Juni) vermisst. Seitdem fehlt jede konkrete Spur zu ihm. Die Ermittler haben daher ein Foto und eine Beschreibung von Luca veröffentlicht und hoffen auf Mithilfe aus der Öffentlichkeit.

Luca (12) aus Dorsten vermisst – Polizei fahndet öffentlich

Laut Polizeiangaben wurde Luca zuletzt um 14 Uhr an seiner Schule in Dorsten-Holsterhausen gesehen. Ob er sich noch in Dorsten befindet, ist aber unklar. „Aus privaten Gründen könnte er sich auch in Bottrop aufhalten“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Nähere Angaben gibt es dazu nicht.

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Jungen. „Wer hat ihn gesehen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort des Zwölfjährigen machen?“, fragen die Ermittler. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

So beschreiben die Ermittler den vermissten Luca aus Dorsten

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten Luca aus Dorsten. © Polizei Recklinghausen

Luca ist zwölf Jahre alt, 1,50 Meter groß und schlank. Der Junge hat rotblonde Haare, blaue Augen und Sommersprossen. Er trägt wahrscheinlich weiße Sneaker. Mehr ist zu seiner Bekleidung derzeit nicht bekannt. (bs/ots)

