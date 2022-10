Junge aus Krefeld vermisst – Polizei sucht Zwölfjährigen mit diesem Foto

Wo ist Admir?

Polizei Junge (12) mit Gipsarm aus Krefeld vermisst.

Wo ist der kleine Admir (12) aus Krefeld? Die Polizei hat ein Foto von dem Zwölfjährigen veröffentlicht und bittet um Mithilfe.

Krefeld – Admir aus Krefeld ist spurlos verschwunden. Seit Montag (24. Oktober) 17 Uhr wird der Zwölfjährige aus Krefeld (NRW) vermisst. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Junge aus Krefeld vermisst: Admir ist im Auto einer unbekannten Person mitgefahren

Der Junge soll laut Polizei bei einem Fremden in einem Auto mitgefahren sein. Es liegen demnach Hinweise in diese Richtung vor. Zudem könnte Admir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Ermittlungen ergaben, dass sich der Zwölfjährige möglicherweise in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) und Bad Säckingen (Baden-Württemberg) aufhalten könnte.

Die Polizei fragt: „Wer hat das vermisste Kind gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?“

Admir (12) aus Krefeld vermisst: So sieht der Junge aus

Admir ist nach Angaben der Polizei etwa 1,50 Meter groß und schlank. Er hat braune Haare und trägt eine Brille. Über seine Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Hinweise nimmt diePolizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (ml)