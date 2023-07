Juicy Beats Dortmund 2023: Anfahrt und Parken am Westfalenpark und in der City

Facebook

Beim Juicy Beats 2023 in Dortmund werden Zehntausende Besucher erwartet. Wir haben alle Infos zu Anreise, Parken und Eingängen zusammengestellt.

Dortmund – Das größte Festival in Dortmund öffnet am Freitag (28. Juli) wieder seine Türen. Die Auftritte der Headliner Kraftklub und SDP im Westfalenpark und zahlreicher weiterer Künstler und DJs wollen sich Tausende Besucher nicht entgehen lassen. Damit bei Anreise und Parken alles glattläuft, hat RUHR24 ein paar Tipps gesammelt.

Juicy Beats 2023 in Dortmund: So kommt man mit dem Auto zum Festival in Dortmund

Wer mit dem Auto anreist, um das Juicy Beats Festival in Dortmund zu besuchen, sollte sich vorab ein Parkticket besorgen. Wer kein Online-Ticket hat, kann sich vor Ort eine Parkplakette für 8 Euro pro Tag kaufen.

Die Parkplakette ist für alle Parkplätze C bis F rund um den Westfalenpark gültig, mit Ausnahme von E1, E2 und F3, teilt der Veranstalter mit. In der City stehen zudem Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung.

Die empfohlenen Parkplätze für Juicy-Beats-Besucher:

Parkplatz C1

Parkplatz C2

Parkplatz D1

Parkplatz D2

Parkplatz E3

Parkplatz F2

Diese Parkplätze bieten ausreichend Platz und liegen in der Nähe des Festivalgeländes. Besucher sollten bei der Anfahrt trotzdem genügend Zeit einplanen, um einen geeigneten Parkplatz zu finden (alle News zum Verkehr in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Juicy Beats 2023 in Dortmund: Anreise mit dem ÖPNV

Der Westfalenpark in Dortmund, wo das Juicy Beats stattfindet, ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) gut zu erreichen. Mit dem Festivalticket ist die Hin- und Rückfahrt für Besucher im gesamten VRR-Gebiet kostenlos. In Dortmund kommt man am besten mit der Stadtbahn vom Hauptbahnhof (Hbf) zum Festival:

Verbindungen ab Dortmund Hauptbahnhof bis „Westfalenpark“:

U45 (Richtung Westfalenhallen)

(Richtung Westfalenhallen) U49 (Richtung Hacheney)

Die Haltestelle für beide Linien ist der Westfalenpark. Zudem erhöhen die Verkehrsbetriebe ab Samstagmittag die Kapazitäten auf folgenden Linien: U45 (Fredenbaum – Hbf – Westfalenhallen), U46 (Brunnenstraße – Westfalenhallen) und U49 (Hafen – Hbf – Hacheney).

Zwischen Mitternacht und etwa 6 Uhr morgens gibt es Sonderfahrten zwischen Hauptbahnhof und Westfalenpark bzw. Westfalenhallen. Diese Bahnen fahren alle zehn Minuten und bedienen nur die Haltestellen „Westfalenhallen“, „Westfalenpark“, „Kampstraße“ und „Hauptbahnhof“.

+ Tausende Besucher werden beim Juicy Beats 2023 in Dortmund erwatet. © Oliver Schaper/Imago

Juicy Beats 2023 in Dortmund: Alle Eingänge zum Festival

Wer am Westfalenpark angekommen ist, der muss nur noch durch den Einlass. Auch dabei gibt es einige Tipps. Der Haupteingang des Juicy Beats Festivals befindet sich an der Ruhrallee in Dortmund. Über diesen Eingang im Nordwesten des Westfalenparks kommen die meisten Besucher auf das Festivalgelände. Daher kann es hier laut Veranstalter zu Wartezeiten kommen, auch wegen einer Neuerung beim Juicy Beats.

Öffnungszeiten der Eingänge zum Juicy Beats 2023:

Freitag: ab 14 Uhr

ab 14 Uhr Samstag: ab 12 Uhr

Zusätzlich zum Haupteingang gibt es an der Buschmühle und den Blütengärten an der Südseite des Parks jedoch weitere Eingänge zum Juicy Beats Festival. Diese sind ebenfalls für alle Besucher zugänglich und bieten möglicherweise kürzere Wartezeiten.

Wer auf der Gästeliste steht oder eine Presse-Akkreditierung hat, der sollte den speziellen Eingang am Florianturm nutzen (Florianstraße/Am Kaiserhain). Hier gelangt man schneller aufs Festivalgelände und bekommt seine Gästeausweise.

Familien mit Kindern und Menschen mit Behinderung sollten laut Veranstalter die speziellen Eingänge am Café Durchblick (Florianstraße) oder Kaiserhain nutzen.

Haupteingang Ruhrallee: Alle Besucher

Alle Besucher Eingang Buschmühle: Alle Besucher

Alle Besucher Eingang Blütengärten: Alle Besucher

Alle Besucher Eingang Florianturm: Personen auf der Gästeliste und Presse

Personen auf der Gästeliste und Presse Eingang Café Durchblick: Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung

Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung Eingang Kaiserhain: Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung

Alle weiteren Juicy-Beats-Infos zum Line-up und Tickets gibt es hier. Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Oliver Schaper/Imago